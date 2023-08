Mujer fue lanzada hacia el Metro de Nueva York

Una mujer fue empujada ayer por otro pasajero desde una plataforma del Metro de Nueva York en una estación aérea de la línea 7 en Queens.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 p.m. del miércoles en la estación de la calle 90. Milagrosamente la víctima no identificada no hizo contacto con un tren ni el riel eléctrico y por ello el servicio de trenes no fue alterado.

La mujer fue llevada al Hospital Elmhurst con una lesión en el brazo. El sospechoso huyó de la escena. Fue descrito como un hombre de aproximadamente 5’7″ de altura que vestía una camisa gris y jeans azules. Al momento no hubo más detalles disponibles, informó ABC News.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Este tipo de incidentes se han vueltos comunes en el Metro de Nueva York. A fines de julio un niño de 14 años fue empujado por un hombre a los rieles en una estación en Brooklyn y escapó milagrosamente de ser arrollado por un tren. Al parecer el agresor se molestó porque el menor lo tropezó accidentalmente cuando desembarcaban de un vagón de la línea L en la parada de Bedford Avenue.

Desde que asumió el cargo en enero de 2022 el alcalde Eric Adams, ex NYPD, anunció varias veces que se duplicaría el número de agentes de la policía de Nueva York en el sistema subterráneo en un reforzado plan de seguridad para hacer frente a la violencia en el caótico Metro de NYC. Pero hasta ahora las fatalidades han seguido.

A principios de este mes tres personas murieron en un mismo días en las vías del Metro en estaciones en Manhattan. También en un mismo día de mayo un hombre de 30 años falleció estrangulado en medio de una discusión a bordo de un tren a media tarde en el Bajo Manhattan. Horas después otro pasajero fue apuñalado en Queens.

Además del crimen y la violencia, al menos siete adolescentes “surfistas” han muerto y otros han resultado gravemente lesionados este año en el Metro de NYC, al subirse al techo o viajar entre vagones, aparentemente motivados por retos que se hacen virales en las redes sociales. Un récord de 928 personas fueron atrapadas viajando fuera de los vagones del Metro de Nueva York en 2022, más de cuatro veces que en los dos años anteriores.