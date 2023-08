“En fútbol no existe la palabra invencible”: Martino alertó de la peligrosidad de Nashville en la final de la Leagues Cup

Este sábado el Inter Miami disputará la final de la Leagues Cup frente al Nashville FC lo que podría marcar el primer título de Lionel Messi en los Estados Unidos.

El DT del Inter Miami, Gerardo ‘Tata’ Martino habló en conferencia de prensa y dijo: “Valoro mucho por el lugar de dónde venimos. En el fútbol y mucho menos en este caso, no existe la palabra invencible, me parece que no aplica en este caso, no aplica en ninguno, los partidos hay que jugarlos y hay que mostrar a lo largo de 90 minutos no alcanza con hablar en la previa y tampoco alcanza con mostrar en los antecedentes”.

Y destacó: “Nosotros hemos sido un equipo que en cada uno de los partidos más allá de que en algún momento lo terminamos ganando de forma holgada hemos sufrido y podemos hacer un equipo que tenga posibilidades de ganar y también podemos ser tranquilamente un equipo que no pueda ganar la final, en esta situación de jugar de visita con toda la gente apoyando a Nashville indudablemente que nosotros vamos a sentir el hecho de jugar de visitante y eso pone en igualdad de condiciones las posibilidades de los dos equipos”.

Martino comentó sobre el momento en que llega Messi: “El ejemplo más importante es lo que dijo en conferencia de prensa, él y su familia están felices de estar acá y se nota. Hace unos días el técnico de la Selección dijo que cuando está contento es capaz de hacer cosas muy bonitas y esto es lo que sucede”.

Sobre la llegada de Messi, Busquets y Jordi Alba indicó: “Me quedo con algo que cada uno de ellos tres mencionaron en su llegada, que venían a competir y a lograr cosas. Esta es una liga que en los Estados Unidos no tiene probablemente la presión que sí tiene el básquetbol o que tiene el béisbol o la NFL, la exigencia es de uno mismo, y cuando encuentras jugadores de tremenda trayectoria que todavía se quieren auto exigir, que todavía quieren competir e intenciones de ganar, cualquier entrenador con toda esta situación le resulta mucho más fácil”.

Martino tranquilo con su futuro

El DT argentino reflexionó sobre el torneo en general y cómo ve su futuro: “Reitero algo que dije hace algunas semanas, cuando se negocia o se pone en discusión la forma en que se jugará el torneo, se discute lo que se deba discutir y cuando se ponen de acuerdo, se juega de esa manera. Dicho esto, creo que lo justo es que se pueda jugar un torneo donde los equipos de Estados Unidos puedan ser locales y visitantes, que deban viajar como lo han hecho los equipos mexicanos. Habría que revisar algunos temas de logística para que todos los equipos pasemos por la misma situación”, sentenció.

Martino ya levantó un título de MLS cuando dirigía al Atlanta United, por lo que opinó sobre la comparativa de ambos.

Y cerró: “Evidentemente ganar una liga de treinta y pico de partidos con play-offs, algo que dura todo el año y es la competencia principal de Estados Unidos, fue un título valioso y la característica o importancia de éste título tiene que ver con la situación que traía el equipo y lo que podría llegar a suceder en corto tiempo. Creo que no buscaría encontrar cuál tiene más relevancia, sino en qué se diferencia una con otra, siempre entendiendo la posibilidad de lograr el título mañana, cosa que aún está por verse”.

