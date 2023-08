Isaac Brizuela se lamenta por el desempeño de Chivas de Guadalajara en Leagues Cup: “Nos pasaron por encima”

Las Chivas Rayadas de Guadalajara se convirtió en uno de los equipos mexicanos que fue sorpresivamente superado por los clubes de la Major League Soccer (MLS) durante la fase de grupos de la League Cup, esto a pesar de mantenerse en la primera posición del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de tres victorias consecutivas.

Ante este hecho, el futbolista Isaac Brizuela, reconoció el fracaso de la organización azteca y aseguró que no cumplieron con el rendimiento necesario para poder vencer al Cincinnati FC y al Sporting Kansas City, equipos a los que se enfrentó el Rebaño Sagrado en la fase de grupos; el equipo terminó con par de derrotas que lo dejaron en la última posición del Grupo F.

“Dejamos de hacer muchas cosas frente a los equipos que nos ganaron, nos pasan por encima, Cincinnati nos mete los dos goles arrancando, no tuvimos las llegadas o una llegada que generara cuatro toques y no merecíamos ir arriba el marcador, dejamos de hacer muchas cosas. Hay que reconocer cuando alguien es mejor que tú y en nuestro grupo así fue”, expresó.

Estas declaraciones las realizó Brizuela en entrevista para TUDN, donde aseguró que el equipo presentó muchas fallas que fueron aprovechadas por los dos equipos estadounidenses para poder quedarse con la victoria.

El ‘Conejo’ también detalló que se sienten apenados con la afición rojiblanca por la actuación que realizaron en el campeonato binacional; alegó que esta deuda está principalmente a los hinchas mexicanos, debido a que el club sólo cuenta con figuras nacidas en el país centroamericano.

“Se tiene que acostumbrar el equipo a la victoria y con la mentalidad de que todo era una final, de representar bien a Chivas, después de selección Chivas es lo más cercano, dejamos mal sabor de boca para la afición y hay mucho extranjero, vamos a ver para qué están estas Chivas y no superamos la prueba, no supimos cómo jugar, no hay que poner pretextos”, destacó.

“Estábamos ilusionados por un torneo internacional, veíamos a unas Chivas sólidas y fue un buen golpe, hay que decir las cosas como son. Los goles tempraneros fueron como una cachetada de ‘a ver ya empezó el torneo’, para el olvido, dejamos mucho que desear, como dijo Veljko, que nos sirva de aprendizaje y retomar el buen paso y no por estar en el primer lugar de tu torneo no va a estar todo de maravilla”, concluyó Brizuela.

