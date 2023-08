Toni Costa conmueve con un mensaje muy especial para su hija Alaïa

Toni Costa comparte con sus seguidores un video con el que ha logrado despertar la ternura de muchas de esas personas que lo siguen desde hace tanto tiempo. El bailarín y coreógrafo español les muestra un video donde aparece Alaïa, la hija que tuvo fruto de su amor con Adamari López, y los mensajes han sido muchos.

En el audiovisual se observa en principio a Alaïa cuando era tan solo una bebé en una sala de juegos y luego la vemos en la actualidad mientras disfruta junto a su padre de la playa. Este clip el español lo acompaña de un gran texto que conmueve a sus seguidores al leerlo.

“El tiempo pasa rápido, pero les aseguro que cuando me dicen que aproveche que crecen muy deprisa, es verdad, pero yo me he vivido cada segundo desde el día que nació y me lo he disfrutado y disfruto al máximo, he aprovechado cada segundo juntos, dándole lo mejor de mí, es verdad que algún día querrá volar sola y hacer su vida, pero hasta que ese día llega siempre estaré ahí para ella, no hay nada como vivir el proceso de crecimiento de nuestros hijos, aprovechen todo lo que puedan porque los momentos y vivencias juntos es lo que sé que queda en el corazón de ellos y de los papás. Sean un buen ejemplo siempre, porque ellos son lo que ven en nosotros, nuestro reflejo, no juzguen a un niño por su comportamiento, cuestiónate el tuyo primero y obtendrás la respuesta”, expresa el bailarín sobre su pequeña hija.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Yo quiero felicitar este papá y no solo como padre si no, como ex pareja. Cátedra de lo que es ser un ser maduro y un papa ejemplar. Tú y Ada la verdad que me quito el sombrero ante ambos porque han apostado todo por la salud mental y la felicidad de su princesa, de construir en ella el amor y la entrega de ambos padres aunque lastimosamente no puedan estar juntos”, es uno de los mensajes que recibe

Reecuentro con Adamari López

Hace unos días Alaïa tuvo que regresar a la escuela después de las vacaciones de verano que fueron bien disfrutadas. En este día tan especial sus padres, Adamari López y Toni Costa, estuvieron junto a ella para darle todo el apoyo que necesitaba en el inicio de una nueva etapa en su vida escolar.

“Así fue su regreso a clases y aquí estaremos siempre apoyándote y acompañándote cada paso“, fueron las palabras que López decide compartir con el mundo mediante su publicación de Instagram, donde se les ve felices a los tres.

