Evelyn Beltrán se sometió a un radical cambio de look y Toni Costa reaccionó ante la transformación

La mexicana Evelyn Beltrán sorprendió a sus más de 334,000 seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que compartió parte del proceso de lo que fue su cambio de look tras siempre haberse mostrado con su cabello negro. Además, detalló que tuvo que ser sometida a una transformación de tres días para lograr el resultado.

“72 horas después. Soy una persona de retos y quitarle el negro a mi querida @evelynbeltranoficial fue uno para mí y este es el resultado final. Gracias por confiar en mí y en mi equipo para realizarte este gran cambio en tu cabellera”, fue el mensaje que acompañó el video compartido en Instagram.

Toni Costa, pareja de Evelyn, aprovechó la oportunidad para reaccionar por la transformación y según el comentario que colgó en la mencionada aplicación, pues quedó bastante satisfecho con su nueva apariencia.

“¡Me encanta como que te queda y qué buen trabajo, tremendo equipo, yo también voy a ir a que me hagan otro color! Jejeje. ¡Estás preciosa mi amor! PD: qué buena edición el video ehhh @johanjimenezofficial”, escribió el instructor de zumba.

A su vez, Beltrán también compartió un mensaje donde manifestó lo agradecida que se siente por la manera en que quedó su cabello, así como también recalcó que fueron muchas tazas de café las que se tomó para llenarse de paciencia y poder haber logrado ese color.

“GRACIAS! @johanjimenezofficial @julianquino10 por tantas horas de trabajo! ¡Los quiero con el alma! GRACIAS POR MIS MILES TAZAS DE CAFÉ DURANTE TODO EL PROCESO“, escribió en la publicación.

Internautas reaccionaron al cambio

“No sé qué pasó ahí, soy peluquera y no sé si son extensiones porque el pelo era muy negro y sacarlo no es fácil, se ve que le quedó un poco manchado”, “No like, mejor tu pelo negro”, “Siempre son buenos los cambios, pero el cabello negro la hace ver más elegante”, “El pelo negro te queda mejor”, “El pelo negro le luce más, luce más bonita”, “Amigo te cayó la sal, esta tipa trae mala suerte”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

