Bellingham se transforma en el nuevo goleador del Real Madrid en remontada ante Almeria [Video]

Un doblete de su fichaje estrella Jude Bellingham dio al Real Madrid la posibilidad de remontar el partido, para terminar venciendo tres goles por uno a un combativo Almeria en el Power Horse Stadium.

Sergio Arribas, mejor goleador del filial blanco la temporada pasada, abrió el marcador por los locales tras engañar con un cabezazo picado al arquero ucraniano Andreiy Lunin, sustituto del lesionado Thibaut Courtois, a la espera de si le sustituye en el once el nuevo fichaje blanco Kepa.

Bellingham logró el empate al minuto 19, cerca del fuera de juego tras una prolongación de cabeza de Fede Valverde, controló el balón con el hombro antes de marcar con la derecha.

El astro inglés volvió a aparecer a la hora de juego para desviar un centro milimetrado de Toni Kroos y sellar su tercer gol con la camiseta blanca. Mientras que completó la labor Vinicius, con gran clase.

Con tres goles en sus dos primeros partidos de Liga, Bellingham firma un estreno goleador de un fichaje del Real Madrid que no se veía desde el neerlandés Wesley Sneijder en 2007.

En esa comparación de tres goles en sus dos primeros partidos de Liga, Bellingham supera a Cristiano y hay que irse hasta Sneijder en la 2007-08. El neerlandés hizo tres dianas en las dos primeras jornadas ligueras, lo que aumentó con una diana más al Almería en el Santiago Bernabéu.

Además, con esos tres tantos, Bellingham se coloca como máximo goleador de LaLiga.

Ancelotti feliz por la adaptación de Bellingham

“A Bellingham le ha ayudado a adaptarse su madurez y su personalidad. También el hecho de estar en Alemania tres años. Estos son los motivos por los que se ha adaptado tan bien a la Liga y a nuestro estilo. Está muy bien”, dijo Carlo Ancelotti tras la victoria del Real Madrid frente al Almería en la segunda jornada de Liga.

Y comentó: “Nos han sorprendido en la primera contra que han hecho, ha sido perfecta. Se podía manejar mejor la situación, pero también tienes que evaluar la calidad de arriba, han hecho una jugada espectacular y han marcado. No hemos perdido el control y poco a poco el equipo ha entrado en el partido. Hemos tenido muchas oportunidades y movilidad, no hay una posición fija. Esto descoloca al rival en el aspecto defensivo. Tenemos mucha variedad y eso nos permite tener oportunidades”.

Al ser cuestionado cobre una charla que tuvo con Vini Jr expresó: “Hemos hablado de una pérdida innecesaria en el área. Nada especial. No quiero quitarle la calidad de genio que tiene, pero a veces arriesga un poco y me enfado un poco. Pero me ilusiono mucho más en comparación con las pocas veces que me enfado por sus jugadas”.

Y para cerrar dejó en duda quien será el arquero en el próximo partido: “Lunin ha jugado muy bien, como el partido en Bilbao. Tenemos confianza, la misma que con Kepa. Antes o después tendrá que jugar, puede ser el próximo partido”.

