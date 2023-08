“Quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero”: Carlo Ancelotti también está en contra de la cantidad de partidos de pretemporada

El técnico italiano del Real Madrid Carlo Ancelotti se refirió este viernes a las recientes declaraciones de su colega español Pep Guardiola sobre la cantidad de partidos de pretemporada.

“Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Guardiola (…) Intentan mejorar la calidad del espectáculo poniendo más minutos y partidos, es bastante sencillo, para mejorar la calidad tienes que quitar cantidad”, sentenció el técnico merengue en una rueda de prensa previo al encuentro entre el Real Madrid y el Almería por la segunda fecha de la liga española de fútbol.

El estratega aseguró que “el problema es que los entrenadores y jugadores no pintan nada. Quien decide ve que el fútbol no parece tan entretenido y quieren meter más cantidad de partidos para ganar más dinero, cuando hay que quitar para mejorar la calidad”.

Guardiola fue crítico con los calendarios Crédito: JUSTIN TALLIS | AFP / Getty Images

Por otro lado, “Carletto” aseguró que al final son los jugadores “los que sufren más lesiones y no pueden aportar a nivel de calidad lo que tienen. A veces están afectados por lesiones. No sé cuando va a cambiar, hasta que no se cansen los jugadores es difícil que cambie”.

El español Pep Guardiola se quejó el pasado fin de semana de la cantidad de partidos tras confirmar la lesión de uno de sus jugadores clave, el belga Kevin De Bruyne, que estará de baja entre tres o cuatro meses tras sufrir un percance en el tendón de la corva contra el Burnley en la primera jornada de la Premier.

“En mi primera pretemporada con el Barça tuve 25 días para preparar el primer partido oficial para clasificarnos para la Champions de ese año que acabamos ganando. Ahora te dan cuatro días, cinco días… y al final mira cuántos cruzados” comentó Guardiola sobre el poco tiempo de descanso entre temporadas.

