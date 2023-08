Donald Trump planea saltarse el debate entre republicanos para asistir a una entrevista con Tucker Carlson

El expresidente Donald Trump planea no ir al debate presidencial republicano del próximo miércoles, y en vez de eso, se espera que acuda a una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, informaron varias fuentes familiarizadas.

En las últimas 24 horas, el magnate neoyorquino ha estado dando a conocer a sus cercanos que ha tomado la decisión y que no se presentará en el debate de la próxima semana.

Hasta el momento no se ha pautado la entrevista con Carlson, señalaron las fuentes, pero se estima que sea transmitida al mismo tiempo que inicie el debate. The New York Times informó por primera vez las precisiones de la entrevista de Carlson.

Previamente, CNN había informado que no se esperaba que el exmandatario participara en el debate y que su campaña había tenido conversaciones con el presentador sobre una posible entrevista como contraprogramación del evento.

No obstante, los asesores de Trump sigue añadiendo la advertencia de que él podría finalmente cambiar de opinión y decidir en el último instante que asistirá al debate, informó CNN.

El republicano ha tenido sus diferencias con Fox News tanto en público con en privado, igual que Carlson, quien dejó el medio de comunicación a inicios de 2023 luego de que la red resolviera una gran demanda por difamación con Dominion Voting Systems.

Trump se ha saltado en público y en privado uno o los dos primeros debates primarios presidenciales republicanos, gracias a su ventaja en las encuestas. El segundo debate presidencial está pautado para el mes de septiembre en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en California.

El debate del miércoles es el primero del ciclo 2024 y llega a más de una semana de que el expresidente fuera acusado por cuarta vez, pero ahora por sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia.

Se espera que las negociaciones entre el equipo legal de Trump y la oficina de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, sobre las precisiones de su entrega continúen hasta la semana que viene. El magnate republicano enfrenta una fecha límite del 25 de agosto para rendirse.

