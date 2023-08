Fernando Beltrán se olvida de la Leagues Cup y confía en el resurgir de Chivas de Guadalajara para la Liga MX

El futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Fernando ‘Nene’ Beltrán, decidió hacer a un lado la mala actuación del conjunto rojiblanco durante la celebración de la Leagues Cup 2023 al no poder superar la fase de grupos y destacó que no mostraron sus mejores cualidades; asimismo destacó que el equipo no entendió la importante de este torneo que reúne a los equipos de la Liga MX y la Major League Soccer, por lo que están enfocados en tener el mejor rendimiento posible para el torneo Apertura 2023 del balompié azteca.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista conla periodista de TUDN, Karina Herrera, donde detalló que el equipo dirigido por el serbio Veljko Paunovic se encuentra trabajando para lograr reforzar las bases del club y así poder demostrar que son una de las más importantes instituciones del balompié azteca con la obtención del título de esta temporada.

“Tenemos que seguir sumando, vienen visitas y salidas complicadas, como equipo necesitamos esa unión otra vez, necesitamos ese apoyo tanto de los que no juegan como los que juegan, la importancia de tener esa mentalidad y mismo objetivo todos porque por ahí tuvimos complicaciones en eso, un poquito de distracciones. Debemos seguir como equipo que es lo más importante en Chivas y lo que nos ayuda a ganar campeonatos, de ahí partir”, expresó.

‘Nene’ Beltrán detalló que han venido trabajando arduamente desde la eliminación de la Leagues Cup para poder mejorar los puntos débiles que mostraron en la competencia y así encarar los próximos partidos contra los Xolos de Tijuana y Santos Laguna, por lo que intentarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles con el objetivo de mantenerse en la primera posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

“Fueron tres semanas para ponernos a punto, terminar en ese sentido pues bien físicamente con una pretemporada donde nos dedicamos a estar bien físicamente, un tema de pesos, pliegues, me siento muy bien”, detalló.

“Con la exigencia que fueron los partidos, con el roce que fue más no tanto en lo futbolístico sino en chocar, pelear, competir, por ahí esa parte la verdad como equipo no competimos, en tener un roce con ellos, y me quedo mucho con la experiencia”, concluyó ‘Nene’ Beltrán.

