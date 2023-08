Veljko Paunovic critica el arbitraje tras su empate ante Juárez: “Lamentable como nos trataron los jueces”

El director técnico de las Chicas Rayadas de Guadalajara, Veljko Paunovic, se mostró bastante crítico y molesto por el arbitraje realizado en el partido disputado este viernes ante los Bravos de Juárez por la cuarta jornada del torneo Apertura 2023 de la Liga MX y donde terminaron empatando con un marcador de 1-1 a causa de un polémico penal que fue pitado en la etapa final del encuentro.

Durante la conferencia de prensa posterior a dicho encuentro el estratega serbio detalló que la jugada del penal de Jesús Orozco sobre Avilés Hurtado unca existió; sostuvo que el defensor del Rebaño Sagrado no tocó en ningún momento al atacante de los Bravos y eso mismo debió ser revisado por el VAR para poder certificar la decisión del árbitro principal, un hecho que jamás ocurrió.

“No hubo ningún contacto de nuestro jugador, según las tomas por lo menos merece la pena revisarse (la jugada), por lo tanto estamos muy molestos, otras jugadas donde también hubo posibilidad, que no se consideren y que sea la razón por la que perdemos los dos puntos, es lamentable y muy decepcionante porque uno no siente que ha sido casualidad”, expresó.

Esta molestia no terminó en esas simples declaraciones y le envió un potente mensaje al árbitro Fernando Hernández al hacer referencia a su falta de preparación por el rodillazo que el colegiado le propinó a un jugador de los Esmeraldas de León y que le causó una suspención de 12 partidos por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

“Nosotros cuando tenemos un jugador que lleva varios meses sin actividad, lo mandamos al Tapatío, a Expansión, a la Sub-23 para que vuelva más preparado, con más rodaje y a nosotros hoy no nos pareció que… fue un partido que nosotros controlamos”, manifestó Paunovic para cambiar de tema y no aumentar sus polémicas declaraciones.

“Más que nada fue una jugada lo que definió el partido, aunque intentamos cambiar el partido atacando más directos”, concluyó.

A pesar de este empate, las Chivas Rayadas de Guadalajara se mantienen en la primera posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX al sumar un total de 10 puntos producto de tres victorias y este empate ante el Juárez. El equipo más cercano al Rebaño Sagrado es justamente el de los Bravos, que acumula un total de ocho puntos y se ubica en la segunda posición.

