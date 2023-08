Presidente de la Federación Colombiana de Fútbol desmiente el rechazo de Julián Quiñones: “No estoy enterado”

El posible llamado por parte de la selección de Colombia al delantero de las Águilas del Club América, Julián Quiñones, se ha convertido en uno de los temas más polémicos de la presente temporada al la presunta negativa del artillero cafetero por defender los colores de su país y la intención de competir con la selección mexicana para el camino a las eliminatorias para el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hasta ahora no se ha emitido una convocatoria oficial por parte del conjunto sudamericano para llevar a Quiñones a sus filas y este hecho ha generado que el delantero se sienta rechazado; dicha acción ocasionó que incluso conversara con el entrenador Diego Cocca para ser convocado por el Tri antes de ser destituido del banquillo.

Ante esta polémica que se ha generado por parte de los medios de comunicación de México, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FVF), Ramón Jesurún, conversó en Antena 2 sobre todo lo que está pasando el delantero de las Águilas del América; destacó que será convocado en el momento en el que el seleccionador nacional sienta que sea prudente y que hasta ahora el jugador no ha rechazado formalmente su participación dentro del equipo.

“Yo no estoy enterado de nada. El jugador es completamente libre, si él quiere vestir la camiseta de otra selección es su libertad. No podemos obligarlo, no hay ley ni disposición que pueda obligarlo”, expresó el directivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

Jesurún detalló que en la última convocatoria del combinado cafetero para los partidos amistosos contra Irak y Alemania se emitieron 50 cartas para “apartar” a cada uno de los jugadores que podrían ser seleccionados a sus respectivos clubes. Sin embargo, aseguró que en ninguna de ellas estuvo el nombre del jugador americanista.

A pesar de esto, sí confirmó que Julián Quiñones se encuentra entre los jugadores elegibles para participar en las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial de 2026, aunque destacó que se debe cumplir con un proceso previo para poder estar entre los 26 convocados definitivos para encarar cada uno de los partidos que les permitirán luchar por uno de los 6,5 puestos para la máxima cita deportiva del balompié mundial.

Julián Quiñones ya ha formado parte de la selección Sub-20 de Colombia en el año 2017 y en 2018, aunque nunca volvió a ser convocado por el cuadro nacional de su país y eso despertó su deseo de defender los colores de México gracias al apoyo que ha recibido en ese país durante los últimos años.

