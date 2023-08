Terence Crawford dispuesto a subir a las 168 libras para enfrentar al ganador entre Jermell Charlo y Canelo Álvarez

Hace un par de semanas Terence Crawford se convirtió en campeón indiscutido en peso welter al vencer a Errol Spence. Este logro se suma a su indiscutido en la categoría superligero que logró en 2021, siendo el primer y único boxeador en lograr los 4 títulos en dos pesos diferentes.

Pero Crawford quiere ir por más y hace algunos días comentó en una entrevista para The Breakfast Club que le gustaría pelear contra Canelo Álvarez, uno de los mejores boxeadores de la actualidad, para lograr este enfrentamiento el estadounidense afirmó que no tendría problema en subir algunas libras y pactar con el mexicano un peso medio.

Sin embargo en una reciente entrevista en el podcast de Joe Rogan, el campeón mundial aseguró que incluso subiría a las 168 libras, contal de pelear ante el ganador entre Canelo y Jermell Charlo. Pelea que se dará en Las Vegas el próximo 30 de septiembre.

“Subir de 147 a 168 libras y ganar, ser tres veces campeón indiscutido, wow”, afirmó Crawford en el programa The Joe Rogan Experience. “Ya estoy en esa discusión como uno de los más grandes, pero ¿qué van a decir si lo logro? Un tres veces campeón indiscutido y un peleador más chico que subió tres divisiones para conquistar a uno de los más grandes como Canelo que ha estado haciéndolo por más tiempo que yo”, analizó el púgil de 35 años.

Terence Crawford /Getty Images

En la pasada entrevista Crawford había mencionado que estaría dispuesto a subir de sus 147 libras actuales, a 154 para llegar a un punto medio y poder luchar ante el ganador entre Canelo y Charlo. Sin embargo con Joe Rogan admitió que se equivocó y en realidad quiso decir que subiría al mismo peso.

“Realmente quise decir 168”, adelantó Crawford. “Con Canelo o con Charlo, con el que gane. Quiero ser tres veces campeón indiscutido. Definitivamente, tendría que ganar peso, pero creo en mis habilidades, y Canelo no es un tipo grande, mide 1.73. Es grande en lo muscular, pero en cuanto a estatura no es grande. Así que sí, habrá que verlo”, sentenció el boxeador.

Por otra parte, y adelantándose un poco a los hechos, afirmó que una eventual pelea entre él y Canelo sería de las más grandes del boxeo. Pues Crawford considera que el mexicano es de los mejores boxeadores del mundo.

“Sería muy loco, pero creo que puede pasar. Para ser honesto, creo que sería la pelea más grande en el boxeo. Si Canelo le gana a Charlo, una pelea Crawford-Canelo es la pelea más grande del boxeo, por mucho. Ninguna otra pelea o peleadores, pueden compararse con eso. Sin faltarle al respeto a Charlo, pero no es una superestrella al nivel del Canelo. Tiene su oportunidad para ganarle, no me malinterpreten. Le irá bien y tiene las herramientas para ganar. Todo dependerá de su preparación y del tipo de pelea que decida pelear”, concluyó Crawford.

