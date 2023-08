Vuelve la MLS: El New York City FC recibirá a Minnesota United

El receso de agosto de la MLS por la Leagues Cup llegó a su fin, y este domingo vuelven los enfrentamientos en la liga con varios choques interesantes entre equipos que buscan tomar un aire para acercarse a los puestos de clasificación.

Este es el caso del New York City, quien recibirá en casa al Minnesota United en un partido entre dos equipos de distintas Conferencias, pero con necesidades parecidas.

El cuadro neoyorquino se ubica en la casilla 13 de la Conferencia Este de la MLS, pero a solo 4 puntos de la zona de playoffs faltando 10 partidos. Por otro lado, en la Conferencia Oeste y con 12 partidos restantes, Minnesota está a solo un punto de la novena plaza, la cual da un cupo a los playoffs.

Minnesota viene de ser goleado en los cuartos de final de la Leagues Cup 5-0 por Nashville, quien disputará el título del torneo ante el Inter Miami. Por otro lado, New York City no pudo pasar ni siquiera de la primera ronda de la Leagues Cup al ser vencido por su similar de ciudad el New York Red Bull por 1-0.

El entrenador del equipo Citzen, Nick Cushing, habló sobre el rival del domingo y sobre todos los aspectos que sus dirigidos tendrán que cuidar para conseguir la victoria.

“Tuvimos la oportunidad de verlos en la Leagues Cup porque siguieron adelante. Minnesota es un gran equipo en transición. Su entrenador ha hecho un gran trabajo construyendo el lado ofensivo de su juego”, analizó el estratega.

Nick Cushing, entrenador del New York City FC /Getty Images)

Además puntualizó los jugadores del equipo contrario a los cuales habrá que tener en consideración en la cancha, pues afirma que son de los mejores de la liga. “En el ataque tienen a Teemu Pukki, lo conozco porque jugó en Inglaterra. Hlongwane es otro gran jugador que ha marcado muchos goles en la Copa de la Liga recientemente. Emanuel Reynoso, su número 10, es posiblemente esté entre los mejores de la liga en ambas conferencias”, explicó el técnico.

“Los otros jugadores ofensivos se vuelven más peligrosos por su habilidad. Lo hemos visto en nuestros juegos contra New England con Carles Gil y Nashville con Hany Mukhtar. Vamos a tener que asegurarnos de tratar con él como lo hicimos con esos muchachos y asegurarnos de que no le permitimos dictar el juego”, concluyó el entrenador.

Calendario completo de la fecha 24 de la MLS

Columbus Crew vs. Cincinnati (19:30 ET)

New York Red Bull vs. DC United (19:30 ET)

New York City FC vs. Minnesota United (19:30 ET)

Toronto FC vs. Montreal Impact (19:30 ET)

Houston Dynamo vs. Porland Timbers (20:30 ET)

Chicago Fire vs. Orlando City (20:30 ET)

St. Louis City SC vs. Austin FC (21:30 ET)

Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes (22:30 ET)

Seattle Sounders vs. Atlanta United (22:30 ET)

