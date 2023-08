Lili Estefan da detalles de lo que podría hacer cuando ‘El Gordo y La Flaca’ llegue a su fin

Lili Estefan es una de las presentadoras de ‘El Gordo y La Flaca‘, programa que el próximo mes de septiembre estará celebrando por todo lo alto, debido a que cumplen 25 años ininterrumpidos con este espacio que comparte contenido de entretenimiento de actualidad de lunes a viernes.

A su vez, hace pocos días ofreció una entrevista a ‘HOLA! USA’ donde detalló hechos de su vida personal y profesional. Además, posó vestida de blanco acompañada de sus dos hijos, así como reveló si tiene o no un nuevo amor luego de su controversial divorcio, aunque a su fanaticada realmente le genera curiosidad saber, ¿qué hará cuando el programa llegue a su fin?.

“No tengo ni la menor idea. La vida me va llevando por ciertos caminos y he aprendido, con lo que me ha pasado, en que uno hace un plan, pero la vida te lleva, por otro lado, y mientras tú estés en contra de por donde te lleve la vida, tú sufres. O sea, creo que lo principal es aprender a fluir, navega con el río, navega con el agua, navega con la corriente, entonces uno crea un poco la corriente, pero no sé en qué momento terminará, no sé cómo será, no me lo imagino todavía”, respondió a la revista.

“Si pasa, estoy segura de que yo voy a seguir trabajando hasta el último día de mi vida, no creo que pueda estar tranquila. ¿En qué? No sé, pero lo anunciaré, pero yo sé que voy a estar haciendo cosas”, añadió.

La conductora también aprovechó para sincerarse, y es que desde su percepción no cree que exista un equipo tan maravilloso como el que ella realiza con Raúl de Molina desde hace más de dos décadas. Por ello, detalló lo siguiente:

“No lo veo, y ese es el problema que estamos teniendo en la televisión, porque creo que las nuevas generaciones lo van a ver todo en el teléfono, en pantallas digitales. Esto ha cambiado a una velocidad tan fuerte, que nadie ha logrado entender cómo hacer el cambio, porque al final las redes sociales tienen todo el contenido de la televisión, pero no sabemos medir de verdad cuántas personas nos están viendo. Y al final, creo que no importa si nos ven en una pantalla que vaya directamente a la antena del satélite o si nos están viendo en un teléfono. ¿Cómo juntar estos dos medios? Creo que eso es lo que no se sabe”, manifestó Estefan.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan demuestra el ritmo que lleva en la sangre tras bailar salsa con una minifalda

· Lili Estefan logra convencer a sus hijos de que la acompañen en algo que quería desde hace mucho

· Lili Estefan regresa a ‘El Gordo y La Flaca’ y deslumbra con un ceñido vestido rojo y sus largas piernas