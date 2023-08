La celebración “a lo Hulk” del serbio Novak Djokovic tras ganarle la final del Masters 1000 de Cincinnati al español Carlos Alcaraz (Video)

El serbio Novak Djokovic celebró por todo lo alto tras llevarse la final del Masters 1000 de Cincinnati ante el español Carlos Alcaraz en un encuentro que duró tres horas y 49 minutos, siendo el partido más largo de la historia de este torneo estadounidense.

En lo que fue el final de un partido bastante intenso de pricipio a fin, el tenista serbio se lanzó al suelo para celebrar el punto que le dio la victoria para posteriormente levantarse y celebrar de una manera particular: Regaló su raqueta a un aficionado y se rompió la camiseta al modo de “liberación” tras haber ganado.

Con un marcador de 5-7, 7-6(7) y 7-6(4), el serbio obtuvo así su tercer título en Cincinnati, donde había perdido cinco de las siete finales que jugó, y logró concretar su revancha luego que Alcaraz se llevara la final de Wimbledon.

Fue un partido muy exigente para ambos tenistas que, a pesar que tienen un diferencia de más de 15 años en la edad, se mostró un excelente nivel e igualdad entre una leyenda y una futura estrella del deporte que no se rindieron hasta el último set.

“Este ha sido uno de los partidos más emocionantes y duros mental, emocional y físicamente que he tenido en mi carrera (…) Ha sido una montaña rusa. No creo haber jugado demasiados partidos como este en mi vida”, dijo Novak Djokovic a la prensa tras el encuentro.

“Estoy agotado. No, me siento orgulloso de mí mismo, sinceramente. Estaba hablando y no sé por qué lloraba porque luché hasta la última bola. Casi le gano a uno de los más grandes de todos los tiempos de nuestro deporte. Es una locura hablar de eso ahora, pero dejé la pista muy feliz por lo que hice. Por supuesto, he estado hablando con mi entrenador y mi equipo y estamos muy orgullosos de nosotros mismos”, dijo Carlos Alcaraz por su parte.

