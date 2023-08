La española Olga Carmona se pronuncia sobre la muerte de su padre: “Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único”

A veces la vida puede ser muy ambigua: En un momento puedes estar celebrando una gran victoria e inmediatamente todo se puede venir abajo con un muy mala noticia. Pues esto fue exactamente lo que le pasó a Olga Carmona, futbolista española que anotó el gol de la victoria para la selección de su país ante la de Inglaterra en la final del Mundial de Fútbol Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Poco después de haber ganado el Mundial, se conoció que el papá de Olga Carmona falleció pocas horas antes de la final, por lo que la noche de este domingo acudió a su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) para enviar un par de mensajes a los hinchas españoles.

“Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, escribió la española en la red social.

“No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, escribió la también lateral del Real Madrid, “sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”, agregó en otro mensaje.

La lamentable noticia fue confirmada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado, asegurando que “la futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”.

