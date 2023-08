Hincha de Cruz Azul insultó a Carlos Salcedo mientras regalaba su camiseta a una niña

El futbolista de la Máquina de Cruz Azul, Carlos Salcedo, vivió un complicado momento tras el empate que logró el conjunto cementero ante Santos Laguna en la jornada 4 del torneo Apertura 2023 de la Liga MX; el defensor fue víctima de una serie de insultos por parte de un aficionado que se encontraba en el estadio mientras Salcedo intentaba regalarle su camiseta a una niña presente en las gradas.

El jugador celeste fue escoltado hasta el límite entre los túneles y la fila más cercana a las gradas para poder entregarle su camiseta a una pequeña aficionada de la Máquina de Cruz Azul; a pesar de esta buena acción uno de los hinchas del club empezó a reclamarle por el supuesto bajo rendimiento que había mostrado en el partido ante Santos Laguna y lo acusó de no entregar la suficiente energía en el terreno de juego.

A pesar de las agresiones verbales por parte del fanático, Salcedo decidió hacer caso omiso a esto y continuó buscando a la niña para poder entregarle la camiseta; la mala noticia es que no pudo cumplir con su objetivo por las acciones de este hincha.

Posteriormente, el defensor tomó un momento hablar sobre el mal gesto que recibió por medio de sus redes sociales y se lamentó de no haberle podido entregar la playera a esta pequeña que estaba ilusionada por conocer a uno de sus ídolos dentro de Cruz Azul; sostuvo que este tipo de actos deben dejar de ocurrir en el fútbol mexicano para que puedan crecer como deporte.

“Aquí está el porqué de todo. Está niña estaba gritándome por la playera, fui a dársela y un tipo tirando cervezas y gritando malas palabras en frente de los niños creo que no es lo correcto. Gracias a ustedes por el apoyo. Perdón por no poder entregarla en la mano, pero ustedes vieron cómo se puso esa persona y ya no pude. Un fuerte abrazo y aguante”, escribió el defensa en redes sociales.

Cruz Azul logró sumar su primer punto de la temporada tras el empate 2-2 ante Santos Laguna; sin embargo, todavía se mantienen en la última posición de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX junto a Puebla, siendo los únicos dos clubes con un sólo tanto conseguido.

