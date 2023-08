Tata Martino se refirió a la posibilidad que Messi descanse en el partido de la US Open Cup: “Ustedes saben cómo es él”

El entrenador de Inter Miami, Gerardo Tata Martino, ofreció este lunes una conferencia de prensa donde repasó la conquista de la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville SC y analizó la actividad de Lionel Messi desde su llegada a Estados Unidos.

Martino fue consultado por la carga de minutos de Lionel desde su llegada al estado de Florida y detalló sobre el plan que tiene junto al astro: “El otro día justamente de esto algo hablamos. En algún momento pensamos que debería parar al menos para recuperarse. Es mucho cada tres o cuatro días jugar. Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota, lo que le gusta participar. Así que mientras él no me mencione nada, seguirá dentro del campo”.

Este míercoles, Inter Miami enfrentará al líder de la Conferencia del Este, que viene de caer 3-0 contra el Columbus Crew el domingo, y el técnico habló sobre cómo llegará el equipo al compromiso.

Y resaltó: “Yo creo que del único lado que está justificado, es del lado físico. Puede ser que en algún momento del miércoles en la parte física nosotros hagamos notar un cierto deterioro. Independientemente de eso, es cierto que Cincinnati llega con un partido jugado anoche. Después creo que tenemos convocatorias previas con alrededor de nueve, diez futbolistas en un equipo de la MLS. Cuando eso pasa, que no sé si es común que un equipo de MLS tenga diez convocados en la fecha FIFA, justamente lo que no podemos poner son excusas”.

El gran problema es que Miami no tiene margen de error y no puede darse el lujo de guardarse a su gran figura, sobre todo siendo último lugar con 18 puntos y con 12 partidos por disputarse, incluyendo duelos ante New York Red Bulls, Nashville SC, LAFC, Orlando City, entre otros.

La pelota parada fue la gran debilidad del Inter Miami en la recta final de la Leagues Cup y el Tata reveló la forma que tiene en mente para solucionar ese tema. “Descansar y recuperarnos. Otra cosa no podemos hacer. Yo creo que el origen de los goles de los últimos dos partidos fue el mismo, pero la forma fue diferente. No es lo mismo un gol de pelota quiera directa a un gol con rebotes y pelota sucia. Eso nos sucedió los últimos dos partidos. Es algo que nos ocupa y el poco tiempo entre partidos nos hace difícil corregir los errores”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

🗣️🗣️ – Head Coach Tata Martino and Drake Callender pic.twitter.com/OmBehb3lHI — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 21, 2023

Martino analizó el campeonato

Tata repasó el reciente título de su equipo en la Leagues Cup: “Creo que todos los partidos tuvimos pasajes buenos y también pasajes donde fuimos dominados. Creo que la reacción en el duelo ante Dallas fue clave para luego obtener la Leagus Cup”.

El DT argentino admitió que en principio “no pensábamos competir tanto en este torneo, porque teníamos un equipo en construcción. Pero bueno terminamos compitiendo y ganando y eso nos llena de alegría y de ilusión por lo que viene”.

También se explayó sobre el gesto de Messi para con DeAndre Yedlin, quien era el capitán antes de su llegada, para alzar el trofeo de campeón de la Leagues Cup 2023: “no es la primera vez que tiene este tipo de gestos, por eso cuando se habla del mejor jugador del mundo, no es solamente por lo que genera adentro de un campo de juego en un partido de fútbol. Lo mismo pasa en un entrenamiento, cuando tanto él como Jordi Alba se juntan con los más jóvenes para explicarle los trabajos o los objetvos del mismo. Eso acorta y mucho los tiempos de preparación de un equipo”.

Para terminar, recordó las feas sensaciones que sintió en el gol errado de Leo Campana “Un poco lo que dije en la conferencia, me trajo feos recuerdos a la mente y se me cruzó por la cabeza algo que no tenía que ver con el triunfo“.

