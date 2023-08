Hombre de 88 años gana $100 mil en la lotería y dice que aun así no piensa jubilarse

Un hombre de 88 años le pegó al gordo en la lotería, y a pesar de que se ganó una buena suma de dinero y que ya está en edad avanzada, aún no piensa jubilarse, según contaron los funcionarios de la lotería del estado de Maryland.

Durante los últimos cuatro años, el afortunado jugador había estado usando los números de su cumpleaños para participar en los sorteos de los juegos Pick 3 y Pick 4.

Esta estrategia le sirvió para llevarse un enorme premio de $100 mil dólares usando el año de su nacimiento.

En un principio, el jugador solo se había ganado $50 mil dólares, pero como jugó los mismos números en otro boleto, su premio final fue de $100 mil.

El hombre de 88 años dice que es operador de maquinaria y que no piensa jubilarse aún, ni siquiera teniendo un premio de lotería de seis cifras.

“No necesito trabajar. Me encanta ir a trabajar. Me encanta levantarme temprano. Me da un propósito”.

El suertudo jugador, que tiene un horario de tiempo completo, ya se había retirado por seis años, pero se aburrió.

El hombre dijo que planea usar su nueva fortuna para ayudar a sus hijos y a sus familias.

“Es por la gracia de Dios que todavía estoy aquí. Me siento muy bendecido”, dijo a los funcionarios de la lotería.

