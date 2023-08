Hombre participa en juego de lotería por primera vez y gana $40 mil dólares

Un hombre de Maryland decidió probar por primera vez el juego de lotería llamado Racetrax y terminó ganando $40,044 dólares.

Racetrax es un juego de lotería animado por computadora que simula carreras de caballos.

El joven de 22 años de Parkville compartió con los representantes de la Lotería de Maryland que él y un compañero estaban presenciando el juego de simulación de carreras de caballos Racetrax en el restaurante Casa Mia de Parkton.

En ese momento, decidió pedirle a su amigo que le explicara el funcionamiento del juego.

“Elegí tres caballos al azar. Estoy bastante seguro de que no sabía lo que estaba haciendo porque cuando miré hacia arriba y vi las probabilidades, me di cuenta de que no tenía muchas buenas posibilidades de ganar“, dijo el jugador, de acuerdo con UPI.

El hombre quedó sorprendido al escanear su boleto y darse cuenta de que había ganado una buena cantidad de dinero.

“Pensé que había ganado algo así como $800 dólares, pero el premio que aparecía en la pantalla era un premio de $40,044 dólares”, dijo.

El ganador dijo que usará el dinero del premio para pagar sus préstamos estudiantiles y a hacerse cargo de otros gastos mientras busca una carrera.

