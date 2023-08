Lili Estefan luce un vestido amarillo y sus piernones se convierten en el centro de atención

La presentadora de televisión Lili Estefan el pasado lunes inició una nueva emisión de ‘El Gordo y La Flaca‘ de una manera bastante alegre y no solamente por su carisma, también por el vestuario que decidió lucir, debido a que se puso un vestido amarillo que le permitió mostrar sus piernones.

Los usuarios de la red social de la camarita del programa también se pronunciaron para decirle lo acertada que se veía con el atuendo con el que tomó la determinación de iniciar la semana, mientras que otros también se fueron por el tema de las mangas que tenía su llamativo look, pues creen que es una de las mejores opciones.

El programa estuvo lleno de sorpresas que cautivaron a la audiencia y una de ellas fue la visita de Karina Banda con Roberto Palazuelos, debido a que fue el pasado lunes cuando estrenaron lo nuevo que trae UniMás, tal como lo es el reality show ‘Hotel VIP’, que además contará con 16 participantes y a continuación te mencionamos los nombres:

Pee Wee, Colate, Mariana Ávila, Manola Diez, Ligia Uriarte, Roberto El Coreano Tello, Silverio Rochi, Martha Figueroa, Natalia Subtil, Jorge Burro Van Rankin, Gomita, Fer Sagreeb, Tefi Valenzuela, El Chevo, Christian Estrada y Vielka Valenzuela.

No fue lo único porque la esposa de Carlos Ponce, más allá de ser una de las presentadoras de este nuevo espacio, también estaba de celebración por otro motivo bastante particular y es que el 21 de agosto festejó sus 35 años y en el programa de entretenimiento con más de dos décadas al aire no perdieron la oportunidad de celebrarlo junto a ella.

“@karinabandatv celebra su cumpleaños con el estreno junto a @robertopalazuelosbadeaux de #HotelVIPUS esta noche a las 9pm/8c por @unimas”, fue el mensaje que acompañó el emotivo video colgado en el perfil que supera los cinco millones de seguidores.

“Yo en pantuflas después de un día maratónico y muy especial, llegué directo a soplar 35 velas que me exprimieron los pulmones, a ver el estreno de #hotelvipus y a cantar con un mariachi que me trajo mi cuñada. Gracias @michellegalvantv @305decoliving y @poncecarlos1 por esta hermosa sorpresa”, fueron partes de las palabras que Karina escribió en su Instagram como parte del agradecimiento de quienes hicieron su día especial.

Sigue leyendo:

· Lili Estefan da detalles de lo que podría hacer cuando ‘El Gordo y La Flaca’ llegue a su fin

· Lili Estefan demuestra el ritmo que lleva en la sangre tras bailar salsa con una minifalda

· Lili Estefan logra convencer a sus hijos de que la acompañen en algo que quería desde hace mucho