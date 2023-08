Lionel Messi busca una nueva final: ¿Cómo ver el Inter Miami vs. FC Cincinnati de la U.S. Open Cup en Estados Unidos?

El Inter Miami debe estar aún celebrando lo que significó el primer título de su historia que consiguieron el pasado sábado al vencer en penales al Nashville SC en la Leagues Cup, pero ahora el equipo de Lionel Messi tendrá un nuevo reto en lo que serán las semifinales de la U.S. Open Cup ante FC Cincinnati.

El TQL Stadium de Cincinnati será el estadio que albergue el trascendental encuentro el próximo 23 de agosto, disputándose a partido único y con el Inter Miami en calidad de visitante.

Para los Rosas la semifinal de la U.S. Open Cup puede ser una oportunidad única de conseguir un doblete esta temporada, en un equipo revolucionado por la llegada de Lionel Messi.

Desde que el 10 argentino firmó con el equipo lograron un récord perfecto en la Leagues Cup, con un cambio total defensiva y ofensivamente.

Aunque la gran cantidad de partidos que ha disputado el Inter Miami desde el mes de julio también pareciera haber agotado a la plantilla y en especial a Messi, sobre el argentino Tata Martino aseguró que contarán con su presencia.

“En algún momento pensamos que debería parar (Messi) al menos para recuperarse. Es mucho jugar cada tres o cuatro días… Está claro que el miércoles no va a ser ese día. Pero, bueno, ustedes saben cómo es él y lo que le gusta jugar a la pelota y lo que le gusta participar así que hasta tanto él no me mencione nada seguirá dentro del campo”, comentó a los medios.

Ahora, buscarán con la victoria en semifinal aprovechar el estado anímico por el triunfo para acceder a su segunda final en un período de tres semanas, partido al cual llegaron por un triunfo ante el Birmingham Legion FC de la USL.

¿A qué hora y por donde ver el partido de Messi con el Inter Miami?

Como viene siendo habitual el partido se podrá observar por el sistema de suscripción de la plataforma Apple TV+, aunque a diferencia de la exclusividad en la Leagues Cup también otras televisoras contarán con el servicio.

En Estados Unidos canales como Telemundo, CBS, Paramount+, Peacock y FuboTV también transmitirán el Inter Miami vs. Cincinnati FC.

Hora: 7:00 PM (ET) y 4:00 PM (PT)

Estadio: TQL Stadium de Cincinnati

Alineaciones probables:

Cincinnati: Celentano; Hagglund, Murphy, Gaddis; Powell, Nwobodo, Moreno, Barreal; Acosta; Boupendza y Vázquez. Entrenador: Pat Noonan.

Inter Miami: Callender, Yedlin, Kryvtsov, Miller, Alba, Busquets, Arroyo, Cremaschi, Messi, Martínez y Taylor. Entrenador: Gerardo “Tata” Martino.

Sigue leyendo: