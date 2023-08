Cómo, cuándo y dónde: Todo lo que debe saber sobre el Mundial de Baloncesto 2023 en Filipinas, Japón e Indonesia

Este viernes 25 de agosto comienza la décimonovena edición del Mundial de Baloncesto de la FIBA a celebrarse en Filipinas, Japón e Indonesia, donde 32 selecciones buscarán levantar la copa y destronar a España, selección que ha mantenido el cetro desde 2019.

¿Cómo se jugará?

La jornada inaugural será este viernes a las 4:00 am ET con los encuentros de Angola vs. Italia (Araneta Coliseum, Manila, Filipinas) y Finlandia vs. Australia (Okinawa Arena, Okinawa, Japón). La primera fase del torneo se jugará hasta el 30 de agosto y se disputará en ocho grupos de cuatro equipos y los dos mejores de cada grupo avanzarán a la siguiente fase.

Del 31 de agosto al 3 de septiembre se jugará una segunda fase de grupos que determinará los equipos clasificados a los cuartos de final, instancia que se jugará los días 5 y 6 de septiembre. Las semifinales se llevarán a cabo el 8 de septiembre y la final el 10 del mismo mes.

Durante la primera fase, los grupos A, B, C y D jugarán en Manila mientras que los grupos G y H lo harán en Yakarta (Indonesia) y los grupos E y F jugarán en Okinawa. Ya en la segunda fase los equipos seguirán en sus respectivas sedes.

¿Dónde ver el Mundial de Baloncesto?

El Mundial de Baloncesto será transmitido en Estados Unidos exclusivamente por ESPN y en su plataforma de streaming ESPN+. En México, los juegos se podrán seguir por Courtside 1891, la plataforma oficial de streaming de la FIBA, así como en el servicio NBA Pass.

Todos los encuentros de fase de grupos de disputarán entre las 4:00 am ET y las 11:00 am ET, aproximadamente.

Así están divididos los grupos

Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia.

Angola, República Dominicana, Filipinas e Italia. Grupo B: Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico.

Sudán del Sur, Serbia, China y Puerto Rico. Grupo C: Estados Unidos, Jordania Grecia y Nueva Zelanda.

Estados Unidos, Jordania Grecia y Nueva Zelanda. Grupo D: Egipto, México, Montenegro y Lituania.

Egipto, México, Montenegro y Lituania. Grupo E: Alemania, Finlandia, Australia y Japón.

Alemania, Finlandia, Australia y Japón. Grupo F: Eslovenia, Cabo Verde,Georgia y Venezuela.

Eslovenia, Cabo Verde,Georgia y Venezuela. Grupo G: Irán, España, Costa de Marfil y Brasil.

Irán, España, Costa de Marfil y Brasil. Grupo H: Canadá, Letonia, Líbano y Francia.

Sigue leyendo:

–Stephen Curry opina que Luka Doncic será la futura estrella de la NBA: “Es el hombre”

–NBA multa a James Harden con $100,000 dólares por decir públicamente que no volverá a jugar con Philadelphia 76ers

–LeBron James busca adaptarse a los importantes cambios que tendrá la nueva temporada de NBA