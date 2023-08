Stephen Curry opina que Luka Doncic será la futura estrella de la NBA: “Es el hombre”

Durante los últimos 8 años la NBA ha sido dominada por la dinastía de los Golden State Warriors, quienes tienen como principal referente a Stephen Curry y con el que llegaron a 6 finales en 8 temporadas, ganando 4 de ellas.

Pero como todo lo que empieza termina, el legado del equipo de la Bahía parece estar llegando a su final. Sus grandes referentes (Curry y Thompson) ya tienen una edad avanzada y la pasada temporada se vio como le costó competir al equipo.

Esto Curry lo sabe y como buen campeón ya empieza a dar espacio a las nuevas estrellas jóvenes. Además el máximo triplero en la historia de la NBA tiene a su favorito para llevar la batuta como el jugador estrella en los próximos años.

Se trata del esloveno Luka Doncic, al que Curry ve como la próxima estrella de la liga. Con apenas 24 años el jugador de los Dallas Mavericks ya ostenta 2 premios MVP de la temporada, aunque solo le falta conquistar su anillo de campeón.

“Estar en el gran escenario, en los playoffs, intentar ganar el campeonato, perseguir el MVP, los All Star y los All NBA y todo eso. Luka es el hombre, obviamente, que está al borde de conseguir todos estos logros. Hay un momento en el que te abres todas esas puertas, y espero que no sea ahora mismo. Cuando juegas contra él, puedes sentirlo”, explicó el jugador en el podcast de Gilbert Arenas.

Luka Doncic contra Stephen Curry /Getty Images

Curry y Doncic se han visto las caras en 16 ocasiones en la NBA en toda la trayectoria de ambos. Steph se ha quedado con 9 victorias, mientras que los Mavericks de Luka han vencido en 7 oportunidades. Además se ha visto el respeto que ambos se tienen dentro y fuera de la cancha.

Curry se pone al mismo nivel de Magic Johnson

Durante la entrevista Curry comentó que se consideraba como el mejor base de toda la historia, incluso al mismo nivel del legendario Magic Johnson. Aunque el “Chef” admitió que siempre se elegiría a él por encima de todos.

“Estamos yo y Magic en esa conversación, siempre me elegiría a mí sobre el resto, pero entiendo estos debates y discusiones es una parte necesaria y me gusta. La capacidad de Magic para enganchar a la afición es impresionante y reconozco que sus méritos con Los Ángeles Lakers son impresionantes”, cerró el cuatro veces campeón de la NBA.

