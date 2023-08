Lili Estefan deslumbra con una minifalda blanca en ‘El Gordo y La Flaca’

La presentadora de televisión Lili Estefan una vez más vuelve a causar sensación en la audiencia de ‘El Gordo y La Flaca‘ debido a que el vestuario que llevó puesto el pasado martes no dejó de cautivar a quienes disfrutan del espacio de lunes a viernes a través de las cámaras de Univision.

Estefan lució una camisa sin mangas color negra, mientras que se puso una minifalda mucho más arriba de las rodillas que sin duda supo lucir debido a que sus piernones se convirtieron en el centro de atención, al tiempo que una de las cosas que más detallaron fueron los zapatos con los que combinó su atuendo.

“Enciende la TV que ya vamos en vivo. Así o más bella nuestra flakita @liliestefan“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

La compañera de trabajo de Raúl de Molina recibió muchos halagos de aquellos que se mantienen atentos a los programas transmitidos, y es que varios vieron que fue bastante acertado el atuendo que lució, aunque las mujeres se enfocaron en otra parte alejada de su aspecto físico, y es que tiene que ver con sus tacones.

“Me fascinan los zapatos”, “¿No es hermosa?”, “Se ve mejor. El pelo. Así, pero hay que bajarle 3 rayitas”, “Lili hermosa”, “Lili que bellos tus zapatos”, “Guapísima”, “Siempre amé tus tacones”, “Piernas calientes”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de la cuenta oficial del programa que superar los cinco millones de seguidores.

¿Qué hará Lili Estefan cuando salga del aire ‘El Gordo y La Flaca’?

“No tengo ni la menor idea. La vida me va llevando por ciertos caminos y he aprendido, con lo que me ha pasado, en que uno hace un plan, pero la vida te lleva, por otro lado, y mientras tú estés en contra de por donde te lleve la vida, tú sufres. O sea, creo que lo principal es aprender a fluir, navega con el río, navega con el agua, navega con la corriente, entonces uno crea un poco la corriente, pero no sé en qué momento terminará, no sé cómo será, no me lo imagino todavía”, reveló a la revista ‘HOLA! USA’.

