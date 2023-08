André Jardine pide calma a la afición del Club América tras abucheos contra Emilio Lara

El director técnico de las Águilas del Club América, André Jardine, decidió hablar sobre la victoria que consiguió su equipo esta semana ante los Rayos de Necaxa de Rafael Dudamel y especialmente para defender al futbolista Emilio Lara de los fuertes abucheos que recibió tras su actuación en el encuentro por parte de los aficionados del conjunto azulcrema.

El estratega le pidió paciencia a los hinchas por la actuación del jugador y destacó que este tipo de actos de rechazo lo único que generan es una disminución en la capacidad deportiva y en los ánimos de todos los miembros de la plantilla, por lo que es importante apoyar a cada miembro del equipo a ser mejores jugadores.

“Debemos tener calma, Emilio Lara es un gran jugador pero aún le cuesta la experiencia, a pesar de tener muchos minutos, es considerado inexperto, cuando el entorno no es positivo, cuando la ansiedad pega o en un partido cerrado, no solo Lara sino todos los jóvenes lo sienten más, nuestro equipo es joven, cuando hay abucheo, pero aquí estamos, siendo joven no va a tener la experiencia”, expresó en conferencia de prensa.

“Desafortunadamente perdemos dos centrales de experiencia como Néstor y Cáceres, está la oportunidad, los jóvenes deben agarrarla y van a haber errores pero aquí estamos para corregirlos, para avanzar, con la certeza de que tienen un futuro grande pero en el presente debemos soportar algún error y volvernos más fuertes”, agregó.

Para finalizar, André Jardine admitió que los errores de los defensores suelen ser más claros que los de otros miembros de la oncena. Sin embargo, lo importante es analizar el resultado final que terminó siendo un valioso triunfo 3-2 ante Necaxa.

“A veces miramos solamente atrás pero también cometemos errores en finalización, podíamos cerrar en el 1T con las chances que creamos, en el futbol cuando pierdes goles parece que hay una máxima y el rival en la primera te mete el gol, cometemos errores en las dos áreas y que casi nos cuesta los tres puntos que sería para nosotros un problemazo pero con la certeza pero estamos para cobrar, para entrenar, para cobrar algunos errores que no pueden pasar”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Álvaro Fidalgo responde a los abucheos contra el América: “Tenemos que cambiar eso ganando partidos”

–WWE de luto: Fallece el miembro del Salón de la Fama Terry Funk

–Florian Thauvin demanda a los Tigres de la UANL frente al TAS y pide una cifra millonaria por su despido