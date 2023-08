Abogado de Florida argumenta que Trump no puede postularse a la presidencia en 2024: por qué

Un abogado de Florida, identificado como Lawrence Caplan, está cuestionando que el expresidente Donald Trump pueda postularse para la presidencia de EE.UU. en las próximas elecciones de 2024, argumentando que la enmienda 14 de la Constitución no se lo permitiría. Así lo informó el portal de noticias The Hill.

Caplan, quien es un abogado de impuestos en el Condado de Palm Beach, indicó que una cláusula en la enmienda que dice que aquellos que “han participado en insurrección o rebelión” contra el gobierno no pueden ocupar cargos.

En el documento presentado, el abogado aseguró que Trump “ya no es elegible para buscar el cargo de Presidente de los Estados Unidos, ni de ningún otro estado de la Unión”.

“La conclusión aquí es que el presidente Trump participó en una insurrección y también brindó ayuda y apoyo a otras personas que estaban participando en tales acciones, en el claro significado de esos términos, según se define en la Sección Tres de la Enmienda 14. Suponiendo que el registro público hasta la fecha sea preciso, y no tenemos evidencia en sentido contrario, Trump ya no es elegible para buscar el cargo de Presidente de los Estados Unidos, ni de ningún otro estado de la Unión“, detalló Caplan.

El ex presidente Trump es actualmente el favorito indiscutible en la primaria presidencial del Partido Republicano.

En una entrevista con The Hill, Caplan dijo que “alguien tenía que liderar” el desafío a la candidatura de Trump, y se trata de una de las primeras maniobras jurídicas que cuestiona la legalidad de la candidatura del exmandatario en 2024.

“Este es un tipo aterrador, aterrador, y si es presidente, creo que todos estamos en camino al fascismo”, dijo. “No hay ninguna ley que diga que tenemos que seguir siendo una democracia para siempre”.

En el documento, Caplan recopiló todos los hechos que llevaron al 6 de enero de 2021, fecha que es conocida en la opinión pública estadounidense como “el asalto al Capitolio”.

“Como sabemos, la multitud marchó hacia el Capitolio, se abrió paso en el edificio del Capitolio, saqueó el área de la rotonda e incluso entró en las oficinas de varios representantes y senadores”, escribió.

La “cláusula de descalificación” de la Enmienda 14 fue redactada en el contexto de la Guerra Civil, destinada a impedir que quienes se habían unido a la Confederación ocuparan cargos estatales o federales. Pero “teóricamente aún se aplicaría” a aquellos que participan en futuras rebeliones o insurrecciones contra los Estados Unidos, según el Instituto de Información Legal de la Universidad Cornell.

Caplan declaró para The Hill que originalmente no creía que el papel de Trump en el ataque al Capitolio pudiera descalificarlo para volver a ser presidente. No obstante, eso cambió cuando leyó un análisis del ex juez del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito J. Michael Luttig y del académico legal de Harvard Laurence Tribe.

En un artículo publicado la semana pasada en The Atlantic, Luttig, un conservador, y Tribe, que es liberal, argumentaron que los esfuerzos de Trump por mantenerse en el poder después de perder en 2020 “lo sitúan claramente dentro del ámbito de la cláusula de descalificación”.

Las acusaciones de un gran jurado contra Trump en el caso federal de Washington, D.C., y el caso de Georgia que investiga esos esfuerzos hacen que su descalificación sea automática, dijo Caplan.

“El sentido común dice que la ley establece que alguien que esté acusado de causar una insurrección es automáticamente inelegible para postularse para un cargo federal”, dijo Caplan a The Hill.

Si el ataque al Capitolio alcanza el nivel de insurrección según la ley es una pregunta que aún se debate acaloradamente entre académicos legales y políticos.

En su presentación, Caplan escribió que “ciertamente se puede argumentar” que la cláusula no ha sido “suficientemente probada”. Pero contrarrestó que eso se debe únicamente a que los Estados Unidos no han enfrentado de otra manera una insurrección contra su gobierno federal como la que enfrentaron el 6 de enero de 2021.

“La ley es la ley”, dijo Caplan. “Veremos si los jueces tienen el coraje de seguir la ley“.

