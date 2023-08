¿Cuándo es la próxima audiencia en el caso por la demanda contra Edwin Castro por supuesto robo del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball?

La próxima audiencia en el caso por el supuesto robo del boleto ganador de los $2,000 millones del Powerball en California se realizará el 29 de septiembre en la Corte de Alhambra.

En el encuentro pautado para los 8:30 a.m. se espera que se discutan recursos que han sido presentados por los demandados para desestimar la demanda incoada por José Rivera, según se desprende el sumario del caso en lacourt.org.

En la demanda que el hispano presentó el 22 de febrero, Rivera alega que Edwin Castro, identificado por la Lotería de California como el ganador del sorteo del 8 de noviembre pasado, cobró el tiquete robado.

La persona que presuntamente se apropió ilegalmente del boleto fue identificado en el documento como Urachi F. Romero, alias “Reggie”.

Sin embargo, el recurso no especifica cómo el boleto ganador de la máxima suma sorteada en la historia de la Lotería en Estados Unidos pasó de unas manos a otras.

Ese es precisamente uno de los argumentos que ha utilizado el abogado de Castro para plantear que el pleito no tiene base legal.

En declaraciones a The U.S. Sun el mes pasado, David De Paoli, aseguró que su cliente llevará el caso hasta las últimas consecuencias y que no le quitarán un solo dólar de la fortuna.

“No hay ninguna base o fundamento legal en esta demanda. En este punto, nosotros estamos trabajando en el proceso de servicio, pero hay problemas enormes con la demanda”, planteó De Paoli en ese entonces.

Añadió que la corte establecerá que Castro es el propietario legítimo del boleto.

“Yo no sé si ellos quieren que se les pague y obtener dinero, pero no van a recibir un solo dólar“, especuló el representante legal sobre las posibles intenciones de los otros dos hispanos.

Ni Rivera ni su defensa han hecho declaraciones públicas referente al alcance de las alegaciones contenidas en la demanda.

Por su parte, Romero indicó en mayo pasado en una entrevista con The New York Post que no se robó el tiquete de su hoy exinquilino.

“Espero que se limpie mi nombre porque es muy raro que yo esté en medio de todo este dinero, pero yo sigo sin tener nada. ¿Cómo yo robo un boleto que vale miles de millones de dólares y yo no tengo ni uno?”, planteó el hispano.

Sin embargo, emplazó a la Lotería de California a revelar las imágenes de las cámaras de seguridad de Joe’s Service Center en Altadena donde se vendió el tiquete, que según aseguró prueban que quién lo compró fue Rivera y no Castro.

El hispano incluso compartió con el medio un video en el que supuestamente se ve a Rivera inspeccionando su habitación. En la grabación, el hombre, que sería Rivera, busca en gavetas en un cuarto que luce desordenado. Romero aseguró que Rivera, a quien le rentaba una habitación en su vivienda, chequeó hasta una biblia y no encontró nada.

“Yo lo dejé que chequeara mis cosas porque yo no tengo nada que esconder“, declaró el casero.

