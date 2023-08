Jenni Hermoso lanzó un comunicado desmintiendo a Luis Rubiales y todas las jugadoras de la selección española renunciaron como muestra de apoyo

La polémica de Luis Rubiales por el beso a Jenni Hermoso sigue más viva que nunca, este viernes estaba previsto que el dirigente renunciara a su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Sin embargo a último momento Rubiales sentenció que no dimitiría.

Rubiales afirmó que el beso entre él y la jugadora fue totalmente consentido, aclaró que antes de dárselo le consultó a Hermoso y ella accedió. Por lo que no ve justo que tenga que renunciar a su cargo por un “piquito” consentido.

Pero estas declaraciones motivaron a la propia Jenni Hermoso a emitir un comunicado minutos después para desmentir las declaraciones de Rubiales. Además la jugadora de 33 años fue apoyada por toda la selección.

“En ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, inicia el texto que comunicó la jugadora.

“Queremos acabar este comunicado, pidiendo cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores”, continuó el comunicado.

Renuncia masiva de las jugadoras de la selección en apoyo a Jenni Hermoso

El comunicado de este viernes fue firmado por 81 jugadoras españolas, todas apoyando la situación que vive Jenni Hermoso por esta polémica.

Entre las 81 firmantes se encuentra toda la plantilla que terminó como campeona en el reciente Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda. Estas jugadoras optaron por renunciar a la selección de su país mientras Rubiales esté al mando de la RFEF. Esto como medida de presión al dirigente y también como apoyo a su compañera.

“Después de todo lo sucedido durante el Mundial Femenino, queremos manifestar que todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la Selección si continúan los actuales dirigentes”, afirman las 81 firmantes.

