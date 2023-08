Ana Patricia Gámez se llevó un “susto” y revela si desea convertirse en madre otra vez

La ganadora de Nuestra Belleza Latina (NBL) 2010, Ana Patricia Gámez es reconocida no solamente por su trabajo como modelo profesional, también por su destacado rol en ‘Enamorándonos USA‘ y en esta oportunidad sorprendió a más de uno tras hacer una fuerte confesión sobre su vida personal.

Sin duda el hecho de convertirse en madre a muchas mujeres les termina emocionando, aunque parece ser que este no es el caso de la mexicana porque se llevó un gran susto tras haber presentado un retraso menstrual de al menos unos seis días, lo que la hizo pensar que se encontraba esperando la llegada de un tercer bebé.

“Me estoy terminando un tecito doble de manzanilla, antes de bajarme aquí al trabajo, porque traigo tremendo cólico desde ayer, se los juro, hacía tanto tiempo que no me dolía, pero hasta ese dolor me da alivio, porque prefiero que me duela la barriga, a que me crezca por los próximos 9 meses, me llevé tremendo susto, no saben… No más pensaba en pañales, en carriola, en cuna”, explicó en la red social de la camarita donde supera los dos millones de seguidores.

A su vez, Gámez declaró que en esta oportunidad no se había sentido muy bien con el malestar que le genera tener la menstruación, aunque dijo que sin duda en parte se convierte en un alivio tras saber que en medio de la situación que atraviesa no se encuentra en la dulce espera.

El pasado lunes 21 de agosto el programa que conduce Ana Patricia y Rafael dio inicio a la quinta temporada, hecho que los ha mantenido muy contentos por lo nuevo que traen en esta oportunidad. Sin embargo, el hecho de volver a las actividades cotidianas le generó estrés y el retraso que la llevó a pensar que nuevamente compraría pañales.

La mexicana Ana Patricia Gámez y el chileno Rafael Araneda son los conductores de ‘Enamorándonos: Recargados’. / Foto: Mezcalent.

“Listos para comenzar la 5ta temporada de @EnamorandonosUSA. Rafael Araneda y yo los esperamos este domingo 20 en una especial transmisión simultáneamente por Univision, Unimás y Galavision a las 9 PM y el lunes con nuevo horario a las 7Pm”, escribió en una de las publicaciones realizadas en Instagram.

