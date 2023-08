Andrea Legarreta sigue llorando la muerte de su madre: “A veces siento que no es verdad, de pronto es como si fuera una niña y quiero abrazar a mi mamá”

Casi se cumple un mes del fallecimiento de doña Isabel, la mamá de Andrea Legarreta, quien durante la transmisión del programa matutino de Televisa admitió que aún no sabe cómo sobrellevar y sobreponerse ante el dolor que aún acongoja su corazón.

En el programa “Hoy”, Andrea contó con la participación de la tanatóloga Gabriela Pérez Islas, a quien la ésta le comentó que enfrentarse a vivir sin la presencia física de su mamá le está costando muchísimo, y es que aún cuando también está tratando de encontrar las fuerzas para aceptar que ya no está, le duele darse cuenta de que físicamente en efecto se ha ido y de esto además quiere decir que ya no podrá escuchar su voz.

“A veces siento que no es verdad, de pronto es como si fuera una niña chiquita y quiero abrazar a mi mamá. No sé qué hacer con el dolor y vivo y sigo adelante y lo que también quisiera saber es qué se hace con tus amores que se quedan, con mi papi y con mis hermanos, no sé si les ayudo o no, no sé cómo hacer para que todos seamos fuertes”, dijo Andrea visiblemente conmovida.

Cuando se dio a conocer el fallecimiento de su mamá, la conductora de televisión recurrió a las redes sociales para despedirse públicamente de ella con estas palabras:

“Nuestro corazón y alma están destrozados. Nuestra reina ahora estará mirándonos con sus dulces ojitos como estrellas desde el cielo. Mami, no esperaba despedirte tan pronto, pero no te decimos adiós porque se que siempre vivirás en nosotros en nuestro corazón en nuestra alma y en el brillo de nuestros ojos. No me alcanza la vida para agradecer tu amor infinito. Ay mamita, me duele el corazón. Sé que te gusta verme sonreír y luchar por mis sueños y eso haré amorcito, seguir adelante a pesar de que mi corazón esté destrozado”.

Andrea, en este proceso de duelo, admite que en su día a día está buscando señales divinas que le permitan saber que su mamá está bien.

