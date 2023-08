Brian Rodríguez reafirma su compromiso con las Águilas del América: “No me quiero salir”

El futbolista uruguayo de las Águilas del Club América en la Liga MX, Brian Rodríguez, decidió acabar con los rumores de su futuro y aclaró que en ningún momento ha anunciado su deseo de abandonar al cuadro azulcrema y manifestó que se siente bastante feliz en el equipo, por lo que instó a sus seguidores y medios de comunicación a dejar de vincularlos con instituciones de Sudamérica.

Estas declaraciones las realizó durante una conferencia de prensa previa al partido que disputará este sábado el equipo de Coapa contra los Esmeraldas de León en la jornada 6 del torneo Apertura 2023; asimismo afirmó que le molesta que la prensa asegure su salida del equipo a pesar de nunca haber ocurrido dicha exigencia.

“No, para nada. Quería hablar de ese tema que es algo que se ha hablado mucho y que a mí no me gusta. Si es algo que ya es personal, no me gusta. Yo nunca he dicho que quiero salir de América, eso nunca ha salido de mi boca, me siento muy contento acá”, expresó.

“Mis compañeros me respaldan mucho, la directiva también confía mucho en mí, pagaron mucha plata para que esté acá, así es que yo quiero demostrar ese cariño que me demostraron cuando llegué. Eso nunca ha salido de mí y queden tranquilos que voy a estar acá trabajando”, agregó el extremo uruguayo.

Rodríguez también admitió que las Águilas del América han sufrido mucho por la ausencia del delantero Henry Martín en los últimos partidos del campeonato, algo que se ha visto en el empate 1-1 ante los Rojinegros del Atlas y en el sufrido triunfo 3-2 ante los Rayos de Necaxa.

“Claro que lo extrañamos (Henry Martín), pero trabajando día con día con los jugadores que hay acá que son muy buenos, trabajando para que tengamos goles, para que salgan las victorias. La verdad que generamos mucho en los partidos y no hemos podido concretar las jugadas, eso también nos ha costado goles atrás, es la realidad”, destacó.

“No (es mi mejor momento), para nada, con mi corta edad, 23 años, tengo mucho para dar. Mejorando día a día, aprendiendo de los más grandes que es lo principal. Con el profe mucha confianza que eso es fundamental, el idioma también ayuda mucho, hablamos mucho portugués, así es que eso también me cambió un poco, saber cómo piensa él, cómo usa sus extremos. Estoy muy contento de tener ese diálogo con él y que lo pueda mostrar en la cancha”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Javier Aguirre se une a las críticas contra Luis Rubiales y pide su salida de la federación española

–Lionel Messi tiene un nuevo apodo en Miami que lo convertir en todo un héroe vengador

–Detuvieron en Brasil a excampeón de jiu-jitsu por estar envuelto en una serie de violaciones y robos en el país sudamericano