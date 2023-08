Karla Martínez se despidió con emotivo mensaje de una presentadora en ‘Despierta América’

La presentadora de televisión Karla Martínez el pasado viernes envió un tierno mensaje a través de la red social de la camarita, donde supera el millón de seguidores, y es que sintió nostalgia por tener que despedirse de una compañera de trabajo que tuvo temporalmente, se trata de Cynthia Urias.

La mexicana subió una foto donde ambas salen abrazadas y con una sonrisa que abarca completamente el rostro de las dos, al tiempo que la felicidad se desbordaba. Martínez aseguró que para ella fue un completo honor haber tenido una experiencia laboral junto a la conductora mexicana.

La mexicana Cynthia Urias emocionada por ver a su ídolo Luis Fonsi en ‘Despierta América’. / Foto: Mezcalent.

“¡Llegaste como una gran compañera y te vas como una gran amiga! Qué privilegio trabajar esta semana con una conductora tan profesional, preparada, respetuosa y dispuesta a aportar. ¡Y qué bendición conocer a una mujer tan noble, sencilla, simpática, de valores y que tiene claro lo que verdaderamente vale en la vida! Te quedaste en mi corazón, amiga! @cynthiaurias Nos vemos pronto!“, fue el mensaje que compartió con sus fanáticos en su perfil de Instagram.

Audiencia responde a la despedida de Cynthia Urias

La audiencia del programa que transmiten a través de Univision dejó a más de uno encantado con la participación de la invitada especial que tuvieron esta semana, por lo que terminó llevando a más de uno a pedir que sea ella la que se quede por más tiempo por todo lo que transmite su personalidad.

“Que se quede en DA. Me encantó su energía”, “Si es muy buena conductora Cinthia tiene mucho carisma, ojalá y la vuelvan a invitar”, “Debieran tener a Cynthia en DA le dio una energía muy bonita al show. Muy linda su personalidad”, “Que se quede tiene mucha conexión con la gente cae súper bien ojalá se quede”, “Realmente una dulzura de mujer, debería quedarse en Despierta América”, “Cynthia tiene una vibra muy bonita, muy alivianada muy fresca. A mí en lo personal me gustó mucho verla junto a todos ustedes en DA”, “Las dos me encantan”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

