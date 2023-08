Karla Martínez y el caluroso altercado que sostuvo con un invitado en ‘Despierta América’

La mexicana Karla Martínez de manera constante ha manifestado la importancia de buscar la forma para poder sostener un matrimonio sólido. Por ello, en muchas ocasiones expresa que uno de los factores que más influyen es el hecho de respetar a la pareja y así lo deja saber frente a las cámaras de Univision.

En el programa ‘Despierta América‘ entrevistaron vía Zoom a Albert XL Arnaiz, invitado con quien la conductora sostuvo un percance en vivo, debido a que él expresó: “Ser infiel te da una vitalidad extraordinaria que no se puede comparar con nada, te hace sentir mucho más vivo de lo que jamás habías estado”.

Sin embargo, Martínez no se sintió a gusto con las primeras declaraciones de Arnaiz, autor del libro ‘Shicret: cómo ser infiel sin que te pillen’, porque ella hasta se levantó de su asiento, momento en el que aprovechó para decirle:

“A ver Albert, me voy a acercar porque me están dando ganas de ahorcarte (ríe), o sea, de verdad cómo es posible que digas eso, no lo entiendo y me imagino que no soy la única que en este momento quiere ahorcarte”.

La mexicana Karla Martínez tiene una amplia carrera profesional desarrollada en ‘Despierta América’. / Mezcalent.

La conductora no dudó ni un segundo en seguir hablando sobre su disconformidad, porque ella asegura que jamás en su vida ha traicionado a su pareja sentimental: “En el libro afirmas que el 100% de la población mundial es infiel, yo te voy a decir una cosa, yo no soy infiel. En el libro comparas la infidelidad con las marcas, las marcas no sienten, un ser humano sí siente”.

El escritor no dudó ni un segundo en explicar los beneficios que podrían surgir tras no respetar a la persona que está compartiendo su vida con otro: “Siendo infiel sin que te pillen, no te pillarán con lo cual no hay traumas, no hay dolor, es así de sencillo. Esto es para personas que han decidido ser infieles, una vez han decidido ser infieles el libro ayuda a hacerlo bien”.

No obstante, a la presentadora de televisión se le hace complejo compartir la opinión de Albert, y ella añadió: “No, no, no es así de sencillo. Para mí es como si me dijeras una vez que decides ser ladrón, yo te voy a enseñar a robar sin que te cachen, no”.

Antes de finalizar, el escritor dijo: “La infidelidad habrá de siempre, siempre, vosotros habláis, pasa en el día a día con los famosos, con lo cual animo a todo el mundo que haya decidido ser infiel, que lo haga bien”.

