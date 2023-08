Karla Martínez a sus 47 años presume sus curvas en un bikinazo negro de hilos desde México

La conductora de televisión Karla Martínez este fin de semana cautivó a más de un millón de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita debido a las postales que ha estado colgado tras su reciente viaje a México, y es que no ha parado de mostrar las maravillas que tiene la nación y sus playas son una de ellas.

La mexicana lució un sombrero al estilo playero, mientras que posó con un traje de baño lleno de hilos negros que de una manera bastante sensual terminó robándose las miradas de más de una, por lo distinto que es el modelo a lo que realmente se está acostumbrado.

Martínez se encuentra en uno de los lugares más llamativos del país, donde los turistas no pierden la oportunidad de visitar. Además, lleva varios días en la mencionada zona, y ha compartido una gran cantidad de imágenes donde también presume un traje de baño color rosa y uno marrón que la hacen resaltar su definida silueta. “Hermoso atardecer en mi México”, fue el mensaje que acompañó una de las publicaciones.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre las vacaciones que se ha tomado la conductora de ‘Despierta América’ en su tierra natal, y es que los elogios no faltaron bajo ninguna circunstancia, aunque muchas personas simplemente se enfocaron en su vestimenta playera, así como también le preguntaron que dónde lo compró.

“Me encanta tu traje de baño de donde es”, “Ese traje de baño te queda simplemente ESPECTACULAR Mujer!! Comparte dónde se puede comprar”, “Me encantan tus trajes de baño, si comparte donde los compras”, “Tan bella ella. Siempre con esa sonrisa hermosa”, “Combina contigo el atardecer y tú eres uno”, “El mar en los Cabos solo es para admirarlo. No he viajado mucho. Pero los Cabos es mi lugar favorito de México”, “Bellísima, Karlita. Hermoso tu traje de baño”, “Qué hermosa, que disfrutes tus vacaciones”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

