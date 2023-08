Mujer fue hallada muerta a tiros y en estado de descomposición en El Bronx, luego de que su vecino se quejara del mal olor

Una mujer de 45 años fue descubierta muerta con impactos de bala y en estado de descomposición en su apartamento ubicado en El Bronx, informaron las autoridades.

Los oficiales llamar a la puerta de Cindy Maxwell en Parkiside Houses en Arnow Avenue cerca de Barker Avenue en Allerton a las 3.50 de la tarde del sábado, tras recibir una llamada solicitando verificar su bienestar.

La llamada fue realizada por un vecino de abajo que dijo estar alarmado por el mal olor.

“Arriba olía a 200 ratas muertas”, expresó un vecino, que habló bajo condición de anonimato. “Al salir del ascensor había un olor realmente desagradable. Tuve que localizar ese olor y lo llamé”.

Los funcionarios hallaron a Maxwell muerta boca arriba en el interior de su apartamento. La víctima fue baleada varias veces en el pecho, indicó la policía.

“Estaba tirada en la sala con heridas de bala en el cuerpo”, manifestó el vecino de abajo. “Ella se estaba descomponiendo. Su cuerpo estaba hinchado”.

Un residente dijo que escuchó cuatro disparos el miércoles, pero la policía se presentó a un edificio diferente del complejo de apartamentos, quizá por la forma en que el sonido resuena en el desarrollo de viviendas.

“Sé cómo huele un cadáver y simplemente confiaba en mi instinto. Llamé a la policía para un control de bienestar en ese apartamento”, declaró. “Nadie ha venido desde el tiroteo. Pensé: ‘Estoy harto de esto y ha estado oliendo así durante dos días’”.

Maxwell se desempeñaba como asistente domiciliario, indicó una amiga, identificada como Marta Medina, informó Daily News.

“Era una buena persona”, explicó Medina, de 50 años. “Vivió en el edificio durante mucho tiempo y tuvo dos hijas. Uno creo que tenía 11 años y el otro alrededor de 6”.

No estuvo claro quién tiene la custodia de los niños en este momento, ni dónde vivían en los días previos al descubrimiento del cadáver de su madre.

“Realmente me sorprendió”, dijo Medina. “Ella me hizo un favor la semana pasada. Me dio una lata de salsa para espaguetis… No conozco a nadie que le hiciera esto”.

Hasta ahora no se han hecho detenciones por este caso.

Este homicidio establece el cuatro asesinato en el distrito 49 de El Bronx en lo que va de 2023. El distrito registró nueve muertes violentas en todo el año 2022, de acuerdo con las estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York.

