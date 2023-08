Antonio Mohamed pude a la afición de Pumas acabar con los abucheos: “Es como jugar en contra del equipo”

Los Pumas de la UNAM dieron la sorpresa de la temporada tras vencer a los Tigres de la UANL en la jornada 6 del torneo Apertura 20023 de la Liga MX gracias a una impresionante actuación de los jugadores; a pesar de esto muchas de las figuras felinas recibieron silbidos y fueron abucheados durante el encuentro, algo que afectó a algunos de estos durante el tiempo reglamentario.

Ante este hecho el propio entrenador de los Pumas de la UNAM, el brasileño Antonio ‘Turco’ Mohamed, se molestó bastante con los abucheos de la afición contra estos jugadores y destacó tras la conferencia de prensa posterior al partida que este tipo de actos afectan el rendimiento del equipo y esto evita que puedan lograr el objetivo que es marcar goles para salir triunfantes.

“Hoy fue un partido que volvimos a pecar de contundencia, hicimos un gasto muy grande para abrir el marcador, no fue perfecto porque recibimos gol pero minimizar a un rival como Tigres no es fácil, estamos bien, nos recuperamos de lo del martes y ahora tenemos que descansar y ratificar esta levantada, nuestro objetivo es clasificar y en el camino debemos encontrar regularidad, estos rendimientos los debemos hacer fuera de casa, es el próximo objetivo que tenemos como equipo”, expresó.

“Lo que estaría bueno es que la gente apoye a los jugadores porque son los nuestro hasta que termine el torneo o el otro año, si quieren acabando el partido abuchear bueno, es como jugar en contra del propio equipo, incide en el rendimiento del equipo, estaría bueno que los abucheos fueran después del partido para que no influya en la parte anímica, la gente está en su derecho de reclamar si no le gusta un jugador o el DT, pero en los 90 minutos todos somos un equipo”, agregó.

Por su parte, el entrenador de los Tigres de la UANL, Robert Dante Siboldi, se responsabilizó por la derrota que sufrió su equipo en Ciudad Universitaria; sostuvo que no realizó los cambios pertinentes y en los momentos justos para poder generar un verdadero cambio en su planteamiento de juego.

“Es la primera derrota, pero todavía queda mucho torneo por delante, es responsabilidad mía, hoy no jugamos bien, dejamos de hacer cosas en el primer tiempo, dimos chance a Pumas que nos generara, no nos salieron las cosas como lo planificamos y es mi responsabilidad, asumo que me equivoqué, los muchachos dieron su mejor esfuerzo”.

