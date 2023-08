Luis Chávéz habla tras su firma por el Dinamo Moscú: “Quería jugar en Europa”

El Dinamo Moscú anunció este domingo la contratación oficial del futbolista mexicano, Luis Chávez, como uno de sus nuevos refuerzos para la temporada 2023-24 de la liga de fútbol de Rusia; este hecho le permitió cumplir al jugador azteca su mayor sueño que era poder dar el salto a Europa para unirse a grandes nombres que militan en el viejo continente.

Durante la conferencia de prensa de su presentación, Luis Chávez se mostró bastante contento por haber firmado un contrato hasta el año 2027 y aseguró que trabajará lo mejor posible para poder impulsar al Dinamo Moscú para poder convertirse en los campeones de la liga.

Un hecho importante es que el jugador azteca detalló que el equipo ruso fue el primero en ponerse en contacto con él para poder firmalo; inmediatamente llegaron a un acuerdo para poder unirse a sus filas y posterior a eso viajó a la capital de Rusia para estampar su nombre en el contrato.

“Yo quería cumplirlo a como fuera lugar (jugar en Europa). Fueron poco difíciles los días, pero a final de cuentas, ¿quiénes somos? Si no luchamos por lo que queremos y uno tiene seguir sus convicciones y tratar de lograrlas a como dé lugar”, expresó Chávez.

Chávez, quien militaba en los Tuzos del Pachuca dentro de la Liga MX, se mostró bastante ilusionado por competir en la Liga Premier de Rusia, por lo que detalló que tiene una gran responsabilidad de representar a México en su nuevo equipo y demostrar que tienen todas las cualidades de los mejores futbolistas del mundo.

“Soy un privilegiado de poder estar viviendo esto. Me siento con mucha responsabilidad porque quiero causar una buena impresión para que más mexicanos puedan venir a esta ciudad y esta liga. Lo primero que quiere es ponerme apunto, que el entrenador me pueda contemplar en partidos próximos, después ganarme la titularidad, ganar títulos, ganar la copa, estoy contento e ilusionado con los retos que yo mismo me he puesto”, concluyó.

