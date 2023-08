Chiquis Rivera posa con un vestido color nude con grandes aberturas que le permite presumir sus encantos

La cantante Chiquis Rivera de manera constante comparte contenido en la red social de la camarita, donde casi alcanza los seis millones de seguidores. A su vez, presume lo bien que se ve su cuerpo después que de manera repentina comenzara a verse delgada, lo que dejó a muchos perplejos.

La intérprete de ‘Abeja reina’ una vez más posó de una manera bastante sensual con un vestido color nude con grandes aberturas a los lados, y es que le permitió no solamente mostrar sus piernones, también sus voluptuosos pechos debido a un escote, mientras que su cabello decidió llevarlo suelto con ondas.

“La 1? 2 o 3? …. 1) ‘Ay no! ¡Estas pinches medias me tienen hasta la madre, pero tengo que verme sexy, así que ni modo! Smile!’. 2) Ok! Ahora en bonita… niña buena que no quiebra un plato. 3) __?? No sé. Ustedes póngale caption. Ahora sí, cuál pose les gusta más?”, fue el mensaje que acompañó la galería de fotos subidas a su perfil.

La hija de Jenni Rivera llegó a recibir comentarios positivos y negativos, pues como suele ser costumbre, estuvieron muy divididos, al tiempo que destacaron que su actual apariencia física se ve así por presuntamente haber tomado agua con limón, comentarios que hicieron para burlarse de ella.

“Dios mío todos ellos”, “Espectacular”, “Por un momento pensé que era Khloe Kardashian”, “3, Tú le lavas la ropa, pero yo se la quito”, “Demasiado hermosa”, “Por estas cosas No puedo dormir en paz. TE AMO”, “Te calmas”, “Creo que esa señora se ponga lo que se ponga, nunca alcanzará la belleza de su madre”, “Con miles de cirugías plásticas y se olvidó de la agüita con limón”, “Yo solo veo pura vanidad en ella”, “Ya ni se la reconoce”, “¿Por qué se dieron cuenta de que no canta?”, “Aún estoy esperando su último hit”, “Se ve muy bien gracias al agua de limón”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

