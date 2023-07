Chiquis Rivera responde a quienes la critican por mostrar una cicatriz en uno de sus atributos

La cantante Chiquis Rivera asistió a la edición número 20 de los ‘Premios Juventud‘ que realizaron el pasado jueves en Puerto Rico y donde ella fue una de las invitadas especiales de la gran noche para homenajear a su fallecida madre. A su vez, lució un vestido marrón con algunos estampados y muchos escotes que terminaron dejando en evidencia una cicatriz que tiene a un costado por la operación de uno de sus pechos.

Tras desfilar por la alfombra roja, Chiquis no perdió la oportunidad de presumir lo bien que luce su figura a sus 38 años, aunque fue en uno de esos momentos cuando hizo un movimiento que la dejó en evidencia delante de todos los camarógrafos y fotógrafos que habían en el sitio.

“Cuando yo elegí el vestido, yo ya sabía, me preocupaba un poquito cuando me lo puse. Yo me hice una reducción de bubis y tengo una cicatriz que va hasta acá“, comenzó diciendo en un video que compartió.

La hija de Jenni Rivera se vio en la obligación de defenderse debido a todos los comentarios negativos que hubo en las redes sociales: “No voy a dejar que una cicatriz me quite la confianza que yo necesito en la alfombra. Le dije a Jessica tápamelas un poquito y ya. No voy a dejar que eso me quite de sentirme como la mujer que soy, porque lo más importante está en el corazón y en la mente”.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre la marca que tiene en su cuerpo, aunque algunos ni se fijaron en lo que mencionó porque se enfocaron en ver los voluminosos labios que tiene.

“Diablos no critiquen tanto mujeres por Dios, háganse cirugía también las que puedan y dejen su envidia”, “Si ya todo el mundo sabe que tienes cirugías por todos lados… y así te queremos, así que no des explicaciones, ya lo sabemos que es agua de limón es pura mentira”, “Cuánta maldad llevan algunos de ustedes en su corazón”, “Debería dejarse como es, yo la veo igual desde el primer día que se lanzó como artista, debe aceptarse tal como es”, “Le estorban los labios para cantar”, “Dios mío y esa boca que horrible se jo**o la cara”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

Sigue leyendo:

· Chiquis Rivera es acusada de playback durante su presentación en la Copa de Oro

· Chiquis Rivera se trepa sobre su novio mientras celebra su cumpleaños en Grecia

· Chiquis Rivera con atrevido vestuario y unas botas de cuerina hasta las rodillas celebra su cumpleaños