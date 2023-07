Chiquis Rivera es acusada de playback durante su presentación en la Copa de Oro

El pasado domingo el mundo deportivo se encontraba eufórico debido a que se disputaría un gran partido entre México y Panamá, donde sin duda las apuestas y emociones no pudieron faltar en un momento tan importante para los fanáticos. Por ello, realizaron un evento donde contaron con diversos artistas para cantar ‘no es sólo un juego’, que es interpretado por Akon, Adriel Favela, Lasso y Chiquis Rivera.

Cada uno de los cantantes aprovecharon para entregarlo todo en el escenario que fue adaptado en medio del estadio donde se han disputado infinidades de partidos de fútbol. Además, Chiquis se terminó robando las miradas tras el atuendo que llevó.

Desde hace algunos meses ella ha mostrado lo bien que luce su figura y no pierde la oportunidad de presumirla en los eventos públicos, hecho que la hizo ponerse un provocativo short de cuerina y unas botas negras hasta las rodillas.

“Aún no lo creo!!!! Abrimos la final del @goldcup. Qué honor y momento tan especial para muchos! Gracias @concacaf @universalmusica @adrielfavela @akon @lassomusica @orianasabatini. Y ganó Méxicoooooo wow!!!”, fue el mensaje que acompañó el video compartido en su perfil.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar y es que muchos de sus seguidores de la red social de la camarita aseguraron que ella junto a sus compañero terminaron doblando el tema oficial, lo que para muchos pareció poco grato y se lo hicieron saber.

“Te admiro Chiquis, pero no pudieron evitar el playback?”, “El Super Bowl también es playback”, “Debería haber sido una buena actuación si realmente fue en vivo y no playback feliz, ellos estaban todos abriendo para la copa de oro, pero no fue en directo”, “Tú ni cantas tú solo fuiste a exhibirte que es lo único que sabes hacer”, “Sorry, pero ni siquiera cantaron”, “Ni cantaron hicieron playback”, “Se escucha más el autotune que su voz la verdad ella cantar lo que se dice cantar no es lo suyo. Lo siento”, “Fue la “presentación en vivo” más falsa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

