Evelyn Beltrán estaría luchando por el amor de Toni Costa tras presuntamente existir un tercero

El bailarín Toni Costa tiene casi dos años de relación sentimental con Evelyn Beltrán, también conocida como ‘la bichota’, y ella en algunas ocasiones ha mencionado en la red social de la camarita que a veces los seres humanos tienen cualquier tipo de vínculo afectivo solamente para obtener un aprendizaje y luego se debe continuar.

A su vez, en el programa ‘Chisme No Like’ han mencionado que tanto Evelyn como Anthony Cervantes aparentemente se encontrarían disputándose por el amor del instructor de yoga, debido a que el joven además es homosexual y se ha quedado en una casa que tiene el ex de Adamari López.

“Toni Costa habría invitado a un amiguito, supuesta y alegadamente, a un amiguito gay. El amiguito se llama Anthony Cervantes. Lo que importa y la prueba contundente, miren estas fotos de las piernas de ‘la bichota’ y de las piernas de Anthony, el amiguito gay de Toni Costa, los dos postearon la misma foto, de la misma forma, yendo a la casa de Toni o saliendo de la casa de Toni que es un trayecto largo, por lo que veo ahí están en la autopista”, dijo el presentador de televisión Javier Ceriani.

“No todo tiene que ser para siempre, no vale la pena aferrarse. Es necesario entender que hay etapas, personas y momentos que llegaron a nuestra vida para enseñarnos algo y una vez concluida esa enseñanza el ciclo llega a su fin y es nuestro deber movernos al siguiente”, fueron las palabras que escribió la actual pareja de Costa en sus historias.

Internautas reaccionan a la foto de Anthony Cervantes en la casa de Toni Costa

“Tú y Toni hacen linda pareja”, “No sé qué pensar como que si yo tengo mi amigo tiene su pareja y los tres hacen como nada o sea la mujer, no sabe solo que son amigos pero la verdad no. ¡Que los dos andan, ella no se imagina”, “En la casa de Toni”, “Amar no es pecado”, “Hermana! ¿Te comiste a Toni? Qué suerte“, “Respeto a cada persona, pero en @chismenolikeofficial están hablando de ti, y esta casa es la de @toni, el guero cabaretero la saco en su programa”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

