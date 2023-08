Gian Marco cambia a raíz del cáncer que padece

Gian Marco estrena “Aún me Sigo Encontrando“, tema principal de su nuevo álbum y una canción que define como «una respuesta a muchas preguntas que yo me vengo haciendo ahora”; muchas reflexiones que llegaron después de ser operado de cáncer hace cuatro meses.

“No me sentía bien, sentía que algo pasaba, y cuando fui al doctor y el doctor me dijo ‘¡no te vas, vamos para adentro! ¡Rápido, a atacarlo rápido!’; así que me demoró como, este es mi cuarto mes, y aquí estoy».

El cantante lo ha tomado como una lección de vida interesante.

“Lo primero es ver cómo organizas la vida, con hijos y en el futuro, pero después es como que ‘¡ah, ok!, vamos a pasar esto’; te planificas, me toca aguantar ciertos temas de tratamiento y pa’lante, no se puede tener otra opción de caer o decir ‘¡noooo, por qué me pasó a mí!, ¡por qué yo! y lamentarte.

“No, no vale la pena, aparte son lecciones de vida interesantes. Es como que Dios te dice ‘¡Ehhh, ehhh!”.

¿Qué cambiaste a raíz de la enfermedad?

La pregunta siempre va a ser a partir de ese momento, que me la hice en la clínica: ¿Cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante? Como dice el principio de la canción ‘mirar profundo hacia dentro’, con todo lo que eso implica. No es simplemente decir ‘¡ay, sí!, porque esta frase dice lo siguiente voy a vivir mi vida a partir de ahora’m y sales a manejar y puteas a todo el mundo. No, genuinamente cómo quiero vivir mi vida de ahora en adelante.

Y cuáles son los cambios más importantes que has hecho…

Nunca en mi vida dar nada por sentado. Tener conversaciones profundas, aprender a tener conversaciones incómodas, no hay otra manera, no se puede seguir guardando debajo de la alfombra cosas que no tienen sentido.

“No culpar nunca a nadie, y cuando existe o la rabia o la culpa, hay que mirar profundo hacia dentro con todo lo que eso implica. Y sanar, vale la pena sanar, hay que hacer el trabajo, los que tengan ganas de terapia, vayan a terapia, ¡abrácense!”.

