Giannis Antetokounmpo asoma una posible salida de los Bucks y los New York Knicks podrían entrar en juego por el griego

En 2013 los Milwaukee Bucks eligieron en la décimo quinta ronda a un joven Giannis Antetokounmpo, ya son 10 temporadas; un campeonato y 2 premios MVP de la NBA que el jugador griego ha ganado en el conjunto de Wisconsin. Sin embargo parece que la estrella de la NBA estaría pensando en dejar el equipo que lo ha visto convertirse en uno de los mejores jugadores de la liga.

Así lo asomó el propio Giannis en una entrevista reciente para el New York Times, en la cual afirma que por ahora no firmará una extensión con los Bucks. “No tiene sentido”, comentó el joven pívot al consultarle sobre si este año pactará una extensión con su equipo. Incluso aseguró que: “El año que viene tendría más sentido para ambas partes. Incluso en ese entonces, no lo sé“.

Antetokounmpo tiene vínculo contractual con los Bucks hasta 2025, sin embargo la poca competitividad de la franquicia, hace pensarse al jugador renovar más allá de lo pactado con el equipo. “No quiero estar 20 años en el mismo equipo y no ganar otro campeonato”, aseguró fuertemente el jugador.

El “Gigante Griego”, como suelen apodarle, dejó muy claro en la entrevista para el diario neoyorquino que si no ve un equipo comprometido, no accederá a una extensión con la franquicia. Pues quiere un quinteto competitivo que pueda luchar año a año por un campeonato.

“Si no percibo que todos en los Bucks esten en la misma sintonía, todos comprometidos con ganar un campeonato, todos dispuestos a sacrificar tiempo lejos de sus familias como yo. Si no siento eso, no firmaré“, aseguró el jugador.

Los interesados por Giannis

Ante estas contundentes declaraciones de Giannis Antetokounmpo, varios equipos de la NBA voltearon a Wisconsin y empezaron a poner atención en la situación del jugador con la franquicia y como se desarrollará para poder concretar un posible trato antes de terminar su contrato.

Uno de los interesados con el que vinculan a Giannis son los New York Knicks. El periodista de CBS Sports Sam Quinn, explicó la situación de e la franquicia neoyorquina y de como tienen tiempo intentando contratar una gran estrella, por lo que esta posible ida de Antetokounmpo sería una pieza que los Knicks no dejarán pasar.

Por otra parte el periodista también afirma que Los Ángeles Lakers serían otro equipo que pujará fuerte por Giannis en caso de que el jugador decida salir de los Bucks.

