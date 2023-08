Jennifer Love Hewitt muestra su cambio de look y aseguran que luce “irreconocible”

No es de extrañarse que las famosas sean fanáticas de renovar su imagen con frecuencia. Tal es el caso de Jennifer Love Hewitt, quien a lo largo de su carrera ha sorprendido con grandes transformaciones. Sin embargo, en las últimas horas la actriz mostró en su cuenta de Instagram un abismal cambio en su cabello que para muchos la volvió “irreconocible”.

Con intención de tener una imagen renovada, la intérprete decidió acudir a su estilista personal para transformar su melena. Sin embargo, Love Hewitt no sólo cambio su color sino también se animó al corte que será tendencia en todo el mundo por estos meses: el bob. Y aunque muchos recordaron sus comienzos en el medio a través de este look, otros no dudaron en criticar su osadía.

En dos fotografías que reflejan el “antes y después”, Jennifer Love Hewitt mostró como sus largos y ondulados mechones rubios se convirtieron en una melena bob color canela en cuestión de horas. “¡Antes y después! Lista para el otoño”, escribió al pie de las postales, feliz con el resultado.

Por supuesto que la reacción de sus seguidores no se hizo esperar a través de un sinfín de comentarios positivos, pero tampoco faltaron las opiniones en contra: algunos seguidores insinuaron que, además del corte de pelo, la protagonista de la serie ‘Party of Five’ se había sometido a una cirugía plástica.

“¿Por qué se tocó la cara? Se ve tan diferente de la chica de la que nos enamoramos”, dijo un usuario mientras que otro coincidía: “Ni siquiera sabía que era ella. Es una pena que Hollywood obligue a la gente a hacer esto”. “¿Qué pasó con tu cara?”, fue el interrogante que se repitió en el feed mientras la mayoría advertía que la nariz, las cejas y los labios también se veían diferentes.

Las repercusiones siguieron en Twitter, donde esta radical transformación no fue bien recibida. “No hay manera de que puedas convencerme de que esta es Jennifer Love Hewitt”, lanzó un fan mientras que otro tuiteó: “De ninguna manera esta es Jennifer Love Hewitt. Los niños de los 90 están en ruinas”.

Desliza para ver las fotos de Jennifer Love Hewitt

Sigue leyendo:

· Jennifer Love Hewitt ha recibido muchos comentarios inapropiados sobre sus pechos

· Jennifer Love Hewitt sigue decorando sus partes íntimas en ocasiones especiales

· ¿Qué le pasó al rostro de Jennifer Love Hewitt?