Luis Fonsi cuenta en quién piensa cuando canta “Pasa la Página (Panamá)”

A punto de cumplir 25 años de carrera el próximo 15 de septiembre, Luis Fonsi celebra este aniversario con un nuevo disco, “El Viaje”, donde cada canción lleva el nombre de un lugar o una ciudad.

“El nuevo disco que saldrá ya el año que viene se llama ‘El Viaje’, es la primera vez que hago un disco tan conceptual y tan planificado”.

Fonsi acaba de estrenar el segundo sencillo del álbum, “Pasa la Página (Panamá)”, un tema que está dando mucho de qué hablar por su letra, ya que muchos creen que va dirigida a su ex, Adamari López.

“La inspiración de ‘Pasa la Página (Panamá)’, es mucha gente. La canción no está inspirada o no va dedicada a una persona en específico, porque yo creo que a lo largo del camino me he dado cuenta y he aprendido que hay mucha gente se quedan como estancadas en un momento, hombres, mujeres.

“A mí me ha pasado, creo que nos ha pasado a muchos, que necesitamos que alguien nos diga, ‘oye, ¡pasa la página!’, y fue como terapéutico, fue un momento de desahogo, como para decirle a muchas personas ‘pasa la página'”.

Por lo que dices de terapéutico, ¿tú pasaste la página con ‘Pasa la Página’?

Yo siento que no tenía que pasarla. Siento que ya si en algún momento la tuve que pasar la pasé hace muchos años atrás; pero bueno, quién sabe. Definitivamente, la música y el arte es nuestro desahogo y nuestra terapia, así que siempre ayuda tocar estos temas.

¿En quién piensas, quién te viene a la mente cuando la cantas?

¡Uy! Tengo un amigo que cuando canto “Pasa la Página” pienso en el brother, que lo quiero muchísimo de verdad, es un amigo en el grupo de poker que tenemos que siempre que llegamos, internamente, apostamos cuánto tiempo se va a tardar en hablar de su ex.

“Y siempre cae en el mismo tema, y ya todos, ya casi antes de que la canción se hubiese escrito ya se la cantábamos, como que ‘¡brother, pasa la página, yaaa! ¡Háblame de otra cosa, vamos a hablar de deportes, de otra cosa’, pero no me hables de tu ex”.

¿Cómo describirías este momento en tu vida que estás viviendo?

Estoy viviendo una etapa de mucha paz, de mucha tranquilidad y como, libertad. Más cómodo dentro de mi propia piel. He encontrado ese equilibrio perfecto entre la parte profesional y la parte personal.

“Con mi esposa (Águeda) estoy mejor que nunca, tengo mucha suerte de tenerla a mi lado, y me da tranquilidad y me da paz. Y con mis hijos, me los estoy gozando al máximo porque están en una edad donde son chiquitos todavía, pero ya son personitas, entonces ya se gozan y entiendo lo que hago, que también me da esa tranquilidad porque no me siento tan horrible como antes cuando ellos no lo entendían y me iba de la casa, y decían ‘papá, pero, ¿por qué te vas otra vez?’.

“Y esos vuelos eran fuertes porque tu cabeza te empieza a… Uno entra en ese cargo de conciencia horrible de que ‘los estoy abandonando’, pero ya lo entienden, ya se lo gozan y eso también te da mucha tranquilidad”.

