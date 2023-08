Madre en Florida se suicida luego de matar a tiros a sus dos hijos en medio de pleito por custodia

Una disputa por custodia en Florida llevó a una madre a matar a sus dos hijos antes de suicidarse.

Medios como WTSP reportaron esta semana que Brandy Hutchins, de 43 años, le disparó a sus hijos, uno de 10 y otra de 19, antes de matarse de la misma manera.

La tragedia se reportó poco antes de las 12:30 p.m. del domingo. Oficiales arribaron a una casa móvil en la zona de Waverly en Lake Wales donde se encontraba la madre con sus hijos.

Cuando los agentes intentaron acercase a la vivienda, la mujer la emprendió a tiros contra sus hijos.

Las víctimas tenían padres distintos.

La Oficina del Alguacil del Condado Polk informó que en el caso del más pequeño, un tribunal le había dado a la mujer hasta el viernes a las 6 p.m. para entregar el menor a su padre que había llegado a recogerlo desde Maine.

La madre no cumplió con la orden y detectives del condado trabajaron durante todo el fin de semana para ubicar al niño.

El alguacil Grady Judd explicó que los oficiales no sospecharon que la búsqueda se traduciría en el desenlace faltal, ya que Hutchins no cargaba con récord criminal.



“Nosotros intervenimos teléfonos, nosotros buscamos al niño”, declaró Judd. “Los amigos también indagaron en redes sociales. En redes sociales, ellos manifestaron, ‘Hey, si has visto al niño, déjanos saber”, añadió el funcionario policial.

