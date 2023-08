¿Qué le dicen los internautas a Clarissa Molina tras la declaración de amor de su ex Vicente Saavedra a su nueva novia?

La nueva relación de Vicente Saavedra, el ex prometido de Clarissa Molina, ha generado algunos comentarios en las redes sociales. La modelo Ninoska Vásquez es quien ahora tiene el amor del empresario de la industria musical y en su cumpleaños se les vio compartiendo juntos.

Tras las imágenes en el día de celebración surgieron comentarios. Los internautas reaccionaron de diversas maneras ante la nueva relación del hombre que hasta diciembre pasado se esperaba que caminara al altar con la joven dominicana de ‘El Gordo y La Flaca.

Ahora, tras una nueva publicación en donde Clarissa Molina presume sus curvas en un enterizo azul, los internautas se han dedicado a enviarle mensajes de apoyo referentes a su ex o emotivas palabras sobre lo que la vida tiene preparado para ella en el futuro.

“Bendiciones, preciosa. Dios tiene todo lo mejor reservado para ti”, “Dios te vas a mandar el príncipe de tu vida”, “No hay mal que por bien no venga y serán muchas las cosas buenas que vendrán para ti”, “No le mencionen ese tipo en sus cosas a nuestra @clarissamolina, ella no necesita saber nada de eso, bendiciones, siempre tan hermosa”, “Dios te pondrá a un hombre que valga la pena para ti. Los tiempos de Dios son perfectos” y “La gente hablando del ex, pero lo mejor que le paso fue salir de esa relación” son algunos de los comentarios que ha recibido.

Vicente Saavedra presume a su novia

La modelo Ninoska Vasquez celebró su cumpleaños y en Instagram su amado novio no dejó de presumir el amor que le tiene.

“Feliz cumpleaños 🎂🙏🏼🖖🏼 @ninoskavasqueza love you 💙 mi amor”, dijo Saavedra en la publicación que supera los 22.000 me gustas y en la que aparece junto a la modelo posando desde el ascensor y la piscina.

“Ahhh, esta fue la razón por la cuales se canceló su boda con la hermosa Clarissa”, “Qué fácil se les hace a los hombres terminar con una hoy y publicarse con otra mañana! Pero hay que respetar la vida de los demás”, “No lo querían para Clarissa y ahora se quejan porque está con otra, no hay quien entienda a la gente”, “Yo sí me alegro qué Clarissa termino con él”, “Aquí si te veo} enamorado @saavedravicente, que bueno por ti”, “Ya no tengo por qué seguirte te seguía por Clarissa, chao” y “Felicidades, y la gente deje de criticar. Que viva el amor” son algunos de los comentarios tras esta publicación.

