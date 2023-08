Siguen los amaños de partidos en el fútbol sudamericano: Bolivia denuncia la existencia de una “red de corrupción” en sus torneos

En medio de los casos de amaños de partidos que se investigan en Brasil, este delito se sigue expandiendo por Sudamérica, llegando a Bolivia, donde la Federación de Fútbol (FBF) de dicho país informó de la existencia de una “red de corrupción” que involucra a “algunos” dirigentes, futbolistas y árbitros, por lo que se plantea la paralización de sus campeonatos de primera y segunda división.

“El fútbol boliviano está herido de muerte”, afirmó en una rueda de prensa el presidente de la FBF, Fernando Costa, dejando saber que uno de los delitos que ha consumido al deporte en los últimos años, ha llegado a su nación.

Asimismo, el mandatario del ente futbolístico boliviano explicó que dicha red trabaja con “amaño de partidos, sobornos, y apuestas”. Además, reveló que en esto también están involucrados “exdirectivos” del país y “tentáculos extranjeros”, sin embargo, no dio nombres de los supuestos culpables.

“Vemos que se ha perforado prácticamente la mayoría de los clubes de la División Profesional y la mayoría de los clubes que están participando en el torneo Simón Bolívar (el campeonato de ascenso)”, puntualizó el presidente de la FBF.

La posible suspensión del torneo boliviano podría afectar a la selección de Bolivia que comenzará las eliminatorias al Mundial de 2026. Foto: Aizar Raldes/ Pool/AFP vía Getty Images.

Asimismo, insistió en que estos actos han “contaminado” el VAR, por lo que cobra más sentido el hecho de que se vea constantemente un “mal arbitraje” en el campeonato de la máxima categoría del país y por lo que se presume que “este torneo está viciado”.

Con la intención de enviar un mensaje de autoridad, Fernando Costa dejó claro que no va a dar pie a la corrupción durante su mandato. “Este presidente no va a tolerar y no va a permitir que la corrupción pueda dañar el fútbol boliviano”, dijo.

El máximo ejecutivo de la FBF identificó “dos objetivos” detrás de estos hechos como el beneficio económico “de manera ilegítima” y la intención de “dañar la gestión” que encabeza.

Entretanto, el mandatario del balompié boliviano convocó a varias reuniones y un Congreso Ordinario de la FBF en el que propondrá la “suspensión y paralización” de los dos campeonatos de primera división junto al campeonato de ascenso.

Una acción así puede perjudicar a “todo el sistema del fútbol boliviano” que incluye a los equipos que pelean por un pase a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año y a los que están en “línea de descenso”, dijo.

Las denuncias contienen información “muy grave”, por lo que la FBF encargó a un grupo de abogados analice esas evidencias y posteriormente entregue esos contenidos a la Fiscalía boliviana, a lo que seguirán “sanciones ejemplificadoras” en el plano deportivo, agregó.

Costa indicó que también se ha solicitado un informe a una empresa designada por la FIFA para el seguimiento de los partidos y que una vez se tenga ese reporte se lo enviará a la Conmebol y al propio organismo mundial del fútbol.

“Las consecuencias podrían ser severas de confirmarse que el torneo ha sido contaminado en cuanto a la integridad deportiva y la transparencia”, remarcó.

En el principal torneo de la División Profesional compiten 17 equipos que han jugado entre 22 y 24 partidos, con The Strongest, Paz líder con 49 puntos.

Ese campeonato entró en receso de cara a la primera jornada de las clasificatorias suramericanas al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

