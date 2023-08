3 tips para que puedas apreciar la Superluna azul como si fueras todo un experto en astronomía

Está por terminar agosto y justo antes de que culmine, podremos ser testigos de una segunda luna llena en este mes, solo que la que viene es algo especial, ya que los expertos en astronomía la denominan como Superluna Azul.

Será este 30 de agosto, por la noche, y en las primeras horas del día 31, cuando en el cielo podremos apreciar a la Superluna azul, la cual se dará, en primera instancia, porque la Luna se encuentra más cercana a la Tierra (perigeo), es por ello que se verá más grande y brillante que de costumbre.

Respecto al término azul, es porque será la segunda luna llena en un mismo mes y el hecho de que coincida con el perigeo la hace aún más especial.

Como todas las lunas llenas, con la Superluna azul, en realidad no es necesario hacer algo en específico para poder apreciarla en su totalidad, aunque sí se recomienda estar en un sitio oscuro, alejado de las luces de la ciudad, para poder apreciarla en su máximo esplendor.

Pero si te es imposible alejarte del sitio en el que vives, en seguida te damos algunos tips con los cuales podrás apreciarla a la perfección, sin necesidad de tener que recurrir a un buen telescopio o binoculares, ya que el verdadero “secreto” estará en preparar tus ojos para este espectáculo, y así lo gozarás como si fueras un verdadero experto en astronomía.

Consejos para que puedas ver a la perfección la Superluna azul

Recordemos que el tema de la visión es solo cuestión de luz. Todo lo que vemos es resultado de cómo nuestro cerebro procesa la luz que llega hasta nuestros ojos y que procede de los objetos que observamos.

Dicho proceso se lleva a cabo en los llamados fotorreceptores, que son un tipo de células, sensibles a la luz, las cuales se encuentran en la retina. Son de 2 tipos: conos y bastones. Ambos se encargan de convertir la luz en señales eléctricas, que viajan hasta el cerebro, donde se procesan y se convierten en imágenes.

Cada tipo tiene una ubicación y función diferente. Por ejemplo, los conos se encuentran mayoritariamente en el centro de la retina, en una estructura conocida como mácula. Son los responsables de la visión central y de la percepción del color.

Mientras que los bastones están en la parte externa de la retina, de ahí que su función sea la visión periférica. Además, son los responsables de la visión nocturna, la adaptación a la oscuridad y la percepción del movimiento.

Ambos contienen fotopigmentos, que son los responsables de esa transformación de la luz en señales eléctricas. En los conos hay 3 tipos diferentes, que se combinan, para dar una gran variedad de colores. En cambio, los bastones solo tienen uno de estos pigmentos. Y eso es algo que debemos tener en cuenta para ver la superluna azul.

Cómo preparar a los ojos para ver la Superluna azul

Como ocurre con cualquier evento astronómico, para la Superluna azul, es fundamental que se prepare a la vista para que se adapte a la oscuridad, de los cual se encargan los bastones.

Los conos son muchísimo menos sensibles a la luz, de modo que solo se adaptan cuando hay una iluminación muy alta. Por eso, si no hay suficiente luz, no podemos ver los colores. Si hay oscuridad, los bastones, poco a poco, empiezan a fabricar su único pigmento, de manera que llega un momento en que nuestra visión se adapta y sí que podemos distinguir formas, pero no colores.

Se suele decir que, por este motivo, los piratas llevaban un parche en el ojo. Eso favorecía que el ojo tapado estuviese siempre adaptado a la oscuridad y cuando entraban a la bodega de los barcos, no tenían que esperar a empezar a fabricar pigmento. Bastaba con destaparse el ojo.

En el caso de los eventos astronómicos pasa lo mismo. Debemos esperar un poco para que nuestros ojos se adapten. Por eso, un truco del que se habla poco es usar gafas de sol durante el día, o en las horas previas al atardecer. Así, nuestra visión estará muchísimo más acomodada a la oscuridad.

Si vamos a estar en casa, podemos tener las luces apagadas o muy tenues.

Otro tip que puedes ejecutar es que durante el día, cubras la pantalla de tu computadora o de tu teléfono celular con papel transparente de color rojo para que la luz se torne de ese tono, ya que es el que menos afecta la visión nocturna.

Sigue leyendo:

* 4 rituales que puedes hacer durante la Superluna azul de este 2023

* Qué esconde el polo sur de la Luna y por qué muchos se interesan en poder llegar a él e investigarlo

* Estudio revela finalmente el misterioso interior de la Luna